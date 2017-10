Gute Laune inklusive Marc & Loreen laden zum Schlagerherbst in Melle ein

Melle. Bühne frei für Marc und Loreen: Das Schlagerduo lädt an diesem Sonntag ab 15 Uhr in die Gaststätte „Zum Auerhahn“ zum Schlagerherbst ein.

Marc & Loreen feiern erneut den beliebten Schlagerherbst der guten Laune. Außerdem feiern sie einen runden Geburtstag, denn sie stehen bereits seit zehn Jahren unter dem Künstlernamen „Marc & Loreen“ auf den Brettern die die Welt bedeuten.

Geboten wird am Sonntag eine bunte Mischung aus Musik in seiner schönsten Form. Einlass ist ab 14 Uhr.

Die beiden präsentieren sie Songs aus ihrem Album „Der schönste Grund zum Träumen“, die regelmäßig bei den Radiosendern im In- und angrenzenden Ausland eingesetzt werden. Ebenso darf der Pium-Song im Repertoire nicht fehlen, der eigens für ihr kleines Städtchen Borgholzhausen von den beiden geschrieben wurde.

Für emotionale Gänsehautmomente sorgt Marc als Solointerpret, wenn er Schmuseballaden wie zum Beispiel die Unchained Melody, oder You raise me up mit voller Hingabe präsentiert.

Duett mit Sohn Timo

Wie gewohnt können die Zuschauer ihre Künstler publikumsnah erleben. Unter dem Motto „Schlagerherbst der guten Laune“ ist Mitsingen, Schunkeln und Mitfeiern ausdrücklich erwünscht.

Marc & Loreen freuen sich ebenso auf ihre weiteren musikalischen Gäste, die sie für den Schlagerherbst gewinnen konnten, darunter Sanny aus dem hohen Norden, der mit seiner bodenständigen Art in einer facettenreichen Show sein Publikum überzeugen möchte. Er stand bereits mit Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen auf der Bühne und sang mit ihm im Duett. Eine Showeinlage wird ein Duett mit seinem 14 jährigen Sohn Timo sein. Ihm wurde die Musik bereits in die Wiege gelegt.

Ein weiterer Garant für gute Laune ist der Schlagerstar Rüdiger Schima aus Haan. Und wer Schlager mag, wird Rüdiger Schima sofort ins Herz schließen.

Die Eintrittskarten kosten 17,50 Uhr, darin sind Kaffee und Kuchen enthalten. Das Ende ist gegen 18 Uhr.