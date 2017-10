Riemsloh siegt gegen Oldendorf Tischtennis: Höherklassige SVO-Männer erfolglos

nhen Melle. Riemslohs Tischtennismänner freuen sich über die ersten Punkte in der Bezirksliga. Erfolglos blieben derweil Oldendorfs Erste und Dritte Herren.

Herren, Verbandsliga

SV Oldendorf – SG SW Oldenburg 4:9

Gegen das Verbandsliga-Spitzenteam hatte Oldendorf am Samstag erwartungsgemäß einen schweren Stand. Zwar trat auch Oldenburg ersatzgeschwächt an, gegen die individuelle Klasse des Gegners konnte die SVO ohne den verletzten Tobias Jürgens jedoch nichts ausrichten. Trotz verbesserter kämpferischer Leistung verbuchte man mit dem 4:9 die nächste Niederlage und rutscht somit vorerst in den Tabellenkeller. Ziel für die nächsten Partien ist es, sich – hoffentlich wieder mit Topspieler Jürgens – zurück ins Mittelfeld zu kämpfen. SVO-Punkte: Benjamin Rothkehl/Hendrik Bietendorf (1), Nico Henschen/ Christoph Lührmann, Christoph Chrzanowski/ Phillip Kuhnert, Rothkehl (1), Henschen (1), Bietendorf, Chrzanowski, Kuhnert (1), Lührmann.

Bezirksliga

SV Olympia Laxten II – SV Oldendorf III 9:5

Mit dem Vorjahresdritten Laxten stand für die Dritte der SVO kein leichter Gegner auf dem Programm. Trotz eines Fehlstarts zeigten die Oldendorfer ordentliche Leistungen und kämpften sich nach 0:3-Zwischenstand zurück in die Partie. Zwar konnte man den Rückstand nicht mehr aufholen, mit dem 5:9-Ergebnis muss man jedoch nicht unzufrieden sein. SVO-Punkte: Manfred Wilke /Dieter Imbrock, Olaf Klamer/Andreas Diekmann, Stefan Holtmeyer/Uwe Henschen, Wilke (1), Klamer (2), Holtmeyer, Imbrock (1), Henschen (1), Diekmann.

TSV Riemsloh – SV Oldendorf III 9:1

Durchwachsen waren Oldendorfs Leistungen hingegen im Derby gegen Riemsloh am Dienstag. Die SVO fand nicht in die Partie, stattdessen bestimmte Riemsloh das Geschehen. Vom Heimvorteil und der spielerischen Überlegenheit getragen, legte man einen Blitzstart hin. Das topmotivierte Team um Spitzenspieler Björn Wolski behielt die Chance auf die ersten Punkte fest im Blick und ließ Oldendorf keine Chance. Am Ende gewann der TSV hochverdient mit 9:1 und freut sich somit über die ersten Punkte. Derweil findet sich Oldendorf mit 0:4 Punkten aus dem ersten Punktspielwochenende vorerst auf dem letzten Tabellenplatz wieder – eine Position, die man schnellstmöglich wieder verlassen will. TSV-Punkte: Björn Wolski/Maik Hahn (1), Mirco Kiel/Nils Köchy (1), Jan-Luca Beckmann/Norbert Maas (1), Wolski (2), Kiel (1), Beckmann (1), Maas, Köchy (1), Hahn (1). SVO-Punkte: Manfred Wilke /Dieter Imbrock, Olaf Klamer/Andre Beineke, Stefan Holtmeyer /Uwe Henschen, Wilke, Klamer, Holtmeyer (1), Imbrock, Henschen, Beineke.