In Bünde wird eingeheizt Kiss-Forever-Band in jeder Hinsicht fast original

Am Donnerstag, 12. Oktober, ab 20.30 Uhr heizt die Kiss-Forever-Band im Universum Bünde mit heißen Songs richtig ein.

pm/nw Bünde. Auf eine Auswahl aus mehr als 80 Songs, angefangen bei den größten Hits über Songmaterial von Soloalben der Mitglieder bis hin zu zahlreichen Überraschungsliedern, die auch Kiss im Original live nie spielte – darauf kann sich das Publikum freuen.

Die Band wurde von namhaften ungarischen Musikern im Jahre 1995 gegründet, um die Lieder ihrer Lieblingsband ihrer Kindheit „Kiss“ zu spielen. Nach drei Jahren kam das erste ausländische Konzert, bis dahin wurden die Kostüme und Stiefel mit hohen Sohlen – natürlich originalgetreu – angefertigt, damit die Show richtig komplett wird.

Stiefel und hohe Sohlen

Da trat die Band mit dem Drummer von Kiss, Eric Singer, das erste Mal auf. Seiner Meinung nach ist die Kiss-Forever-Band, wenn man sowohl Klang als auch Aussehen berücksichtigt, die beste authentische Band, mit der er bis dahin zusammenspielte.

In den nächsten zwölf Jahren gab die Band mehr als 1000 Shows in 27 verschiedenen Ländern und liegt damit im weltweiten Vergleich über den anderen Kiss-Tribute-Bands. Die Fans von Kiss konnten die Show unter anderem in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, England, Niederlande, Belgien, Italien, Spanien, Portugal, Schweden, Finnland und Russland, wo sie vor 10000 Fans gespielt haben, hören und sehen. 2017 kommt noch dazu Isreal, Tel Aviv.

Im Januar 2012 trat die Kiss-Forever-Band gegen mehr als 200 Mitbewerber aus der ganzen Welt an. Die Fans und die Original-Mitglieder von Kiss wählten die ungarischen Musiker unter die besten vier. Als einzige aus Europa stammende Band wurden sie mit dem Titel „No. 1 european Kiss tribute band“ ausgezeichnet. Zum 20. Bühnenjubiläum standen mit Bruce Kulick ehemalige Gitarristen von Kiss zusammen auf der Bühne.

Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, unter Tel. 05223/178888 und an der Abendkasse.