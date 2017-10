Mehr als 3400 Briefwähler Wieder Rekord bei der Briefwahl in Melle

Wieder Rekord bei der Briefwahl in Melle MEC öffnen

Halten am Mittwochnachmittag im Wahlbüro des Stadthauses die Stellung: Marie Pabst und Jonas Höpfner. Foto:Stadtverwaltung

Melle. Und wieder ein Rekord bei der Briefwahl: Elf Tage vor der Landtagswahl am 15. Oktober haben bereits 3461 Wähler ihre Kreuzchen per Brief gemacht.