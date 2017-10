The Magnets in Bad Oeynhausen Star-Vokalisten zurück auf der großen Bühne

A-cappella-Popsound und tanzbare Unterhaltung präsentieren die Magnets. Foto: Marc Brown

pm/nw Bad Oeynhausen. The Magnets melden sich zurück: Am 13. Oktober erobert die Kultband nach einem Jahr kreativer Pause wieder die Bühne im Theater im Park in Bad Oeynhausen. Um 19.30 Uhr präsentieren sie sich mit neuer, hochkarätiger Besetzung.