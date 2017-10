Mitgefühl und Menschenliebe Hagen Rether mit Programm „Liebe“ im Stadtgarten

pm/nw Bünde. Am Donnerstag, 5. Oktober, will Kabarettist Hagen Rether im Stadtgarten Bünde das Publikum ab 20 Uhr mit seinen Programm „Liebe“ wieder einmal in seinen Bann.

Rether glaubt an Aufklärung und an die Möglichkeit zur Umkehr noch am Abgrund. Die Systemfragen gibt es gleich im Paket: Religionsfreiheit, Wirtschaftswachstum, die staatliche Lizenz zum Töten, alles kommt auf den Tisch. Doch die Verantwortung tragen nicht die Mächtigen. Die Verantwortung für all dies tragen wir.

Vielseitiger Pianist

Wir alle sind, so Rether, mehr oder weniger willige Kollaborateure, und wir müssen uns wohl am eigenen Schopf aus unserer Komfortzone ziehen, um nicht in den Abgrund zu stürzen. Einen Abgrund, den wir uns gemeinsam geschaufelt haben.

Es kann schon mal länger dauern, wenn der wahrhaft unbequeme Kabarettist so manchen Volkszorn samt seiner auf „Die da oben“ zielende Empörungsrhetorik als Untertanentum entlarvt. Als die Weigerung, unsere eigenen, fatalen Gewohnheiten zu überwinden. Dabei infiziert er die Zuschauer gleich mit zwei gefährlichen Viren: Der Unzufriedenheit mit einfachen Erklärungen und der Erkenntnis, dass wir alle die Kraft zur Veränderung haben.

„Liebe“, so der konstante Titel des ständig mutierenden, ebenso komischen wie schmerzhaften Programms, dauert schon mal dreieinhalb Stunden und ist Plädoyer für Mitgefühl und Menschenliebe eines Kabarettisten und vielseitigen Pianisten.

Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.widuticket.de und telefonisch unter 05223/178888.