Zwischen Kaiser und KZ Fahrt zu Denkmal und Gedenkstätte Porta Westfalica

pm/nw Bünde . In Kooperation mit einem Busunternehmer greift der Bünder Stadtführer Jörg Militzer eines der ersten Themen auf, das der gebürtige „Ruhrgebietler“ vor gut 10 Jahren in der Region für sich aufarbeitete: die Außenstellen des Konzentrationslagers Neuengamme an der Porta Westfalica.

Doch, da Militzer ja bekanntlich (so gut wie) nichts „für sich behalten“ kann, entstanden aus seinen Recherchen bis jetzt schon verschiedene Veranstaltungen zu diesem Thema. Unter anderem auch Kooperationen mit diversen Einrichtungen an der Porta selbst.

So war er Initiator eines Workshops des Besucherbergwerkes Kleinenbremen zum Thema und Gründungsmitglied des Vereins „KZ-Gedenk- und Dokumentationsstätte Porta Westfalica e.V.“. Nicht zuletzt wurde er gebeten im Rahmen einer Tagung beim LWL-Institut für Regionalgeschichte in Münster im Frühjahr 2016 seine Erkenntnisse dem Fachpublikum näher zu bringen. Doch noch bevor dieser Redebeitrag auch „verschriftlicht“ in einem Tagungsband im kommenden Dezember erscheinen wird, möchte Militzer Interessierte aus der Region einladen, sich mit ihm auf – in kurzen Abschnitten auch fußläufige Spurensuche zu begeben.

So geht es am Sonntag, 8. Oktober auf eine knapp vierstündige Reise zu einigen Relikten der NS-Schreckensherrschaft im Übertage-Bereich der heutigen Stadt Porta Westfalica. Es soll aber auch aufgezeigt werden, wie sich die Region der Erinnerung und des Gedenkens allmählich angenähert hat und wie heute mit diesem „Erbe“ umgegangen wird. Darüber hinaus wird natürlich auch das hoch aufragende Nationaldenkmal in Form der Kaiser-Statue in den Kontext einbezogen.

Treffpunkt ist am 8. Oktober um 14 Uhr der ZOB am Bünder Tabakspeicher. Eine Platzreservierung unter Tel. 05223/878080 wird dringend empfohlen. Eventuelle Restplätze werden noch direkt am Bus vergeben, wo eine Tageskasse eingerichtet sein wird