Landtagswahl 2017: Wahlkreis 74 Mellerin Jutta Dettmann kandidiert für die SPD

Melle. Bei der Landtagswahl am 15. Oktober tritt im Wahlkreis 74 Jutta Dettmann als Direktkandidatin für die SPD an.

Die 34-jährige Erzieherin aus Melle ist Mitglied im Kreistag und im Stadtrat und will erstmals in den Landtag einziehen. Ihr liegen nach eigenen Worten die Themen Bildung, Breitbandausbau, Nahversorgung im ländlichen Raum sowie ein Erhalt der Polizeipräsenz in der Fläche und verstärkter sozialer Wohnungsbau besonders am Herzen. Bildung müsse grundsätzlich kostenlos sein, das gelte auch für die Meisterausbildung, fordert Jutta Dettmann.

Ihr Wahlkreis sei ländlicher Raum und für den gebe es noch viel zu tun. Beispielhaft nennt die Kandidatin neue Konzepte für den Busverkehr, unter anderem für Rufbusse. Aber es gelte auch Anreize zu schaffen, um Ärzte und Apotheken zu halten. Der jetzige hausärztliche Notdienst mit der Ambulanz in Osnabrück sei wegen des weiten Wegs eine Zumutung für die Patienten. „Da brauchen wir eine Außenstelle in Melle.“

Mit Blick auf die Wahl sagte sie: „Mir ist wichtig, dass die AfD nicht in den Landtag kommt.“