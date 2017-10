Kürbisfest am Bergsiek Kürbisse in Melle, so weit das Auge reicht

Buer. Ein blauer Himmel zum Erntedankfest und zum Kürbismarkt am Bergsiek, besser kann es nicht sein.

Farbenprächtig lagen die Kürbisse in allen Formen und Größen in historischen Leiterwagen. Schubkarren, beladen mit schweren Kürbissen und Kartoffeln wurden eifrig von den Besuchern zu ihren Autos geschoben.

Die Besucher tauschten wischen den aufgestapelten Kürbissen Kochrezepte aus. Der sonnige Tag brachte viele Gäste nach Meesdorf, die auch verköstigt werden wollten.

Gegarte Kartoffeln

In großen Dämpfern wurden Kartoffeln gegart und mit Stöpsel, roter Beete, Kürbis und Kräuterquark gereicht. Gerd Wiegmann aus Groß Aschen freute sich über seinen reichlich bestückten Teller und war überrascht, dass er ihn nicht gleich mitnehmen durfte, da er noch fotografiert werden sollte.

Trecker aus Harsewinkel

Gerd Wiegmann sagte zwinkernd: „Na aber auf dem Foto möchte ich dann auch drauf sein“. Viele Aussteller boten ihre kreativen Ideen an. Heike Lücking aus Rödinghausen stellte originelle und dekorative Hüllen für Kalender, Notizblöcke oder Teepackungen her, die sicherlich ein Blickfang sind. Am Bergsiek hat Selbstgemachtes Tradition. Marmelade, Körnerkissen oder Gewürzmischungen wurden mit viel Engagement hergestellt und angeboten.

Treckerfreunde aus Arle und Harsewinkel waren mit ihren Oldtimertreckern zu Gast, und traditionell trafen sie sich zur Ausfahrt. Wer wollte, konnte mit dem Hanomag-Express an der Ausfahrt teilnehmen.

Der Vereinsvorsitzende der Traktorenfreunde, Eberhard Splete, war wie immer gut gelaunt und freute sich über die zahlreichen Besucher. Für Kinder war das Befüllen des Kartoffelbandes eine Attraktion. Der kleine Till stand auf dem großen mit Kartoffeln beladenen Hänger und schaufelte sie auf das Band.

Aus Alpakawolle konnten kleine Alpakas gefilzt werden. Für jeden war etwas dabei, und es war ein rundum gelungener Tag am Bergsiek für Kinder und Erwachsene.