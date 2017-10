Selbstzapfen bei Meyerfrankenfeld Meller Bauernhof eröffnet Biomilch-Tankstelle

Riemsloh. Die erste Bio-Milch-Zapfstelle in Melle und Umgebung ist jetzt nach gerade abgeschlossener eineinhalbjähriger Umstellungphase zum Biohof in Riemsloh-Westendorf eröffnet worden.

Die „Tankstelle“ auf dem Hof Meyerfrankenfeld befindet sich in verkehrsgünstiger Lage zwischen Riemsloh und Melle am Abzweig der Westendorfer Straße von der Riemsloher Straße. „Es geht uns nicht nur darum, unsere Milch zu verkaufen“, erklärt Junglandwirtin Jessica Meyerfrankenfeld. „Wir wollen auch Leute auf unseren Biohof holen und mit den Verbrauchern ins Gespräch kommen“, so die 25-Jährige.

Langwieriger Prozess

Zum wirtschaftlichen Aspekt ergänzt ihr Vater Werner Meyerfrankenfeld: „Das wird ein langwieriger Prozess, bis die Investition in den Milch-Automaten wieder reinkommt.“ „Nach der erfolgreichen Umstellung wirtschaften wir wieder mehr so, wie wir es in der Schule unserer Väter gelernt haben und praktizieren Landwirtschaft mit einem guten Gefühl“, geht der Senior-Landwirt auf die Motive für die Umwandlung des einst konventionellen Agrarbetriebes in einen Biohof ein.

1,50 Euro pro Liter

Da sich ein reges Interesse an Biomilch abzeichnet und das Abfüllen von Hand zu häufigen Unterbrechungen der anderen Arbeiten führt, haben sich die Westendorfer Bauern für die Installation des Zapfautomaten entschieden. Aus diesem kann sich jeder Freund von roher Biomilch selbst seinen Bedarf für 1,50 Euro pro Liter abzapfen.

Die Milch enthält etwa 4,5 Prozent Fett und eignet sich auch für die eigene Herstellung von Sauermilch und Naturjoghurt. Es ist bislang die einzige biologisch erzeugte Rohmilch, die in Melle und der weiteren Umgebung zum Kauf angeboten wird. Für Hygiene ist gesorgt. Nach jedem Zapfvorgang wird der Abfüllbereich vollautomatisch gereinigt.

Passgenaue Milchmengen

Der Automat liefert rund um die Uhr passgenau die Milchmenge für das eingeworfene Hartgeld, also beispielsweise 1,33 Liter für 2 Euro. Auf Wechselgeld ist der Automat nicht ausgelegt und Scheine nimmt er nicht an. Ein-Liter-Glasflaschen zur ständigen Wiederverwendung können für einen Euro gekauft werden.

„Die Kunden können sich gerne auf dem Hof umsehen“, erklärt Jessica Meyerfrankenfeld. Direkt neben der offenen Zapfstelle lädt eine Sitzecke zum Verweilen ein. Wer Führungen wünscht, sollte allerdings vorher einen Termin abmachen. Informationen gibt es auf der Facebookseite „Bio-Milchhof Melle“.

Auf Dauer kann sich die junge Biobäuerin vorstellen, weitere Bioprodukte von Höfen der Region anzubieten. „Es gibt erste Anfragen, aber wir wollen noch abwarten, wie sich diese Nachfrage weiter entwickelt.“