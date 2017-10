Kapelle im Karussell Blaskapelle Gesmold: Kirmes-Video als Clickhit

cew Gesmold. Einige hundert Kommentare, zahlreiche „Likes“ und 180 000 Klicks: Ein Facebook-Video der Blaskapelle Gesmold sorgt derzeit für Furore.

Zur Vorgeschichte: Auf der Gesmolder Kirmes begleiteten die Musiker der Blaskapelle Gesmold zunächst am Kirmessonntag den ersten Kirmes-Gottesdienst und gaben im Anschluss daran ein Platzkonzert. „Da der Kirmesbetrieb bereits in vollem Gange war, sind wir mit Marschmusik über die Kirmesmeile gezogen und haben bei den einzelnen Festwirten zu einem kurzen Ständchen verweilt“, berichtet Guido Kleine-Kalmer, Vorsitzender der Blaskapelle Gesmold.

Marsch marsch!

Einen Tag zuvor sei die Idee entstanden, bei einer Fahrt in einem Fahrgeschäft zu spielen, wie der Vorsitzende verrät. Und dafür sei eben der „Musik-Express“ der Familie Schneider-Krause ausgewählt worden – ein Karussell, das seit vielen Jahren zur Kirmes in Gesmold fest dazu gehört.

Am Sonntag setzten die Bläser ihren Plan dann in die Tat um und nahmen in den Gondeln des Musik-Express mit ihren Trompeten, Flöten und Trommeln Platz. Und als der Musik-Express mit moderater Geschwindigkeit Fahrt aufnahm, legten die Musikanten los und spielten den Marsch „Mein Heimatland“.

„Das wäre doch mal was mit unserem Tambourcorps“

Viele Zuschauer verfolgten die ungewöhnliche Fahrt, die von der Blaskapelle gefilmt und schließlich bei Facebook auf der eigenen Seite (Blaskapelle Gesmold e.V.) hochgeladen wird.

Dort wurde das Video von der besonderen Fahrt bereits 178 000 Mal aufgerufen, über 2000 User klickten auf „Gefällt mir“, obendrein wurde das Video 840-mal von Facebook-Usern geteilt.

In den mehr als 500 Kommentaren gibt es viel Lob für die Musiker der Blaskapelle Gesmold und ihren ungewöhnlichen Einfall. Von „Geile Nummer“ über „Das ist doch mal eine gute Idee“ bis hin zu „Richtig tolle Aktion“ gibt es viele Reaktionen aus nah und fern.

Manche finden, dass diese Idee nachahmenswert ist. „Das wäre doch mal was mit unserem Tambourcorps“, findet eine Betrachterin des Videos.

Guido Kleine-Kalmer ist der Meinung, dass der Kirmesauftritt der Kapelle nicht nur eine Bereicherung für die Gesmolder Kirmes an sich gewesen sei – auch die Musiker hätten ihre Freude an diesem „lockeren und ungezwungenen Auftritt“ gehabt und den Team Spirit (Gruppengeist) erneut stärken können.

Ob die Blaskapelle ab sofort in jedem Jahr in einem Fahrgeschäft spielen wird? Unklar. Der Vorsitzende jedenfalls findet: „Einer Wiederholung steht nichts im Wege.“