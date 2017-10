Die Ausbildungsserie Meller Firma Schomäcker sucht acht neue Azubis

Melle. Ausbildungsbetriebe in der Region wie das Schomäcker Federnwerk tun alles, um technisch und handwerklich interessierte Schüler frühzeitig über geeignete Berufsprofile zu informieren. Das Ziel ist es, den eigenen Nachwuchs zu sichern, denn im August 2018 will das Familienunternehmen acht neue Azubis einstellen.

Die im Jahre 1880 gegründete Wagenfedernfabrik zählt heute mit 250 Mitarbeitern und einem Exportanteil von 50 Prozent zu den führenden Herstellern von Fahrzeugfedern in Europa. Am Standort in Altenmelle werden jährlich aus 15000 Tonnen Stahl Lenkerfedern für etwa 50000 Sattelauflieger gefertigt sowie mehrere Tausend Tonnen Parabelfedern für den Lkw- und Anhängermarkt hergestellt.

Weltweit im Markt

Die Kunden sind Sattelauflieger- und Anhängerproduzenten, Lkw- und Achshersteller sowie Großhändler, die weltweit aus unterschiedlichen Ländern kommen.

Schomäcker bildet zurzeit 14 Azubis in fünf verschiedenen Berufen aus: Industriekaufleute, technische Produktdesigner, Elektroniker für Betriebstechnik, Werkzeugmechaniker und den Bachelor of Engineering.

Ab August 2018 werden erstmals zwei Maschinen- und Anlagenführer ausgebildet, um so den eigenen Nachwuchs für das Unternehmen auf lange Zeit zu sichern. Zu den 40 Produktionsmaschinen im Werk gehören auch zehn mit komplizierter Technik ausgerüstete Roboter. Mit beeindruckenden riesigen Schwenkarmen arbeiten sie präzise und schnell an komplexen verketteten Fertigungslinien und CNC-gesteuerten Maschinen die Aufgaben ab.

Ausbilder Thomas Overbeck beschreibt die Tätigkeiten für die zweijährige duale Berufsausbildung wie folgt: „Die Maschinen werden für die Fertigung eines Produktes eingerüstet. Der Produktionsprozess muss überwacht und dokumentiert werden. Kleinere Wartungsarbeiten sowie das Instandhalten der Werkzeuge gehören ebenfalls dazu.“

„Gute Perspektiven“

Die neuen Azubis werden alle Abteilungen im Werk durchlaufen und an der Walze ebenso eingearbeitet wie am Ofen und den Bereichen Zerspanung, Montage und Qualitätssicherung. Welche Voraussetzungen sollten die Jugendlichen mitbringen? „Hauptschulabschluss mit durchschnittlichen Mathenoten reicht aus. Logisches Denken, technisches Interesse und handwerkliches Geschick sind jedoch Voraussetzung“, erklärte der 32-jährige Meister.

Personalleiterin Sandra Lucas-Adler legt Wert auf langjährige Mitarbeiter: „Mit der Ausbildung haben die Jugendlichen einen schnellen Einstieg mit guten Perspektiven für eine weitere Qualifizierung zum Industriemechaniker oder Werkzeugmechaniker sowie einer Weiterbildung zum Techniker oder Meister.“

„Ich habe mir vor meinen Bewerbungen alle Berufsprofile angeschaut. Die Tätigkeiten eines Elektronikers für Betriebstechnik passten am besten, und das hat sich bis heute nicht geändert“, meinte Dominik Bohn, Azubi im zweiten Jahr.

„Das wäre nichts für mich. Ich will Werkzeuge in der Hand halten“, erkannte dagegen der Auszubildende Daniel Wiens bereits während des Praktikums im Unternehmen.

„Hier ist es ganz lustig, und das Arbeitsklima gefällt mir“, ergänzte Timo Freese, Azubi im dritten Jahr. Der zukünftige Industriemechaniker freut sich auf die neuen Kollegen.

Weitere Informationen unter www.schomaecker.de oder telefonisch unter 05422/108-0. Bewerbungen bitte senden an: Schomäcker Federnwerk GmbH, Personalwesen, Borgholzhausener Straße 1, 49324 Melle oder per mail an bewerbung@schomaecker.de.