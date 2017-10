Tuesdaysies „Ton in Ton“ Drei Chöre geben ein Konzert im Forum Melle

pm/hen Melle. Am Samstag, 7. Oktober, gibt es im Forum Melle einen besonderen Ohrenschmaus zu hören. Der Meller Frauenchor Tuesdaysies hat mit den Bielefelder Stairway Singers und den Desert Voices aus Osnabrück wieder zwei Gastchöre eingeladen.

Im Rahmen des Kulturherbstes findet im Forum zum fünften Mal das Chorkonzert „Ton in Ton“ statt. Unter der Leitung von Frank Böhle präsentieren die Stairway Singers groovigen Gospelsound, starke Arrangements und großartige Solostimmen. Die Desert Voices haben gefühlvolle Jazz- und Popstücke plus Kontrabass im Programm. Die Chorleitung hat Ruud van Iterson. Die Tuesdaysies als Gastgeberinnen mit Chorleiterin Ute Winkelmann sind seit vielen Jahren eine feste Größe im Meller Kulturleben. Für „Ton in Ton“ haben sie einen Mix aus Pop, Folk und Weltmusik zusammengestellt, der unter die Haut geht.

Als Gast: Beatboxer Pete the Beat

Außerdem mit dabei sind Beatboxer und Soundimitator Pete the Beat aus Hannover und Pianist Harald Kießlich aus Werther.

Ein ganz besonderer Abend erwartet das Publikum: Viele Stimmen, tolle Musiker, eine pralle Mischung aus den unterschiedlichsten Musikstilen, bester Sound und stimmungsvolles Licht, Gemeinschaftssingen und zum krönenden Abschluss die After Show Party zum Tanzen.