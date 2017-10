Fotowettbewerb in Riemsloh Einfach nur „tierisch gute“ Fotos aus Melle

Riemsloh. Den ersten Preis beim diesjährigen Fotowettbewerb der Planerwerkstatt im Meller Stadtteil Riemsloh erhielt Guido Scholle.

Die Jury entschied sich für sein Bild, das den häufig über Riemsloh kreisenden Schwarzen Milan zeigt.

„Neun Juroren und sieben Kriterien – das war eine ziemliche Arbeit, bis sich die Jury über die Vergabe der ersten Preise einig war“, blickte Gustav Lösken auf den Entscheidungsprozess zurück.

18 Einsendungen verschiedener Hobby-Fotografen unter dem Motto „tierisch gut“ mussten nämlich von dem Gremium nach einer Verlängerung des Einsendeschlusses bewertet werden. Die jeweiligen Bildautoren waren den Juroren bis zum Abschluss der Auswahl nicht bekannt.

Apfelfest als Kulisse

Der zweite Preis, für ein Foto, das weidende schwarz-bunte Kühe zeigt, ging an Daniel Wünning. Das Foto mit Pferden vor der Westhoyeler Mühle von Marianne Wünning kam auf den dritten Platz. Alle Preise wurden übrigens von Riemsloher Unternehmen gesponsert.

Für die Preisverleihung hatte sich die Planerwerkstatt das Hoyeler Apfelfest als Kulisse ausgesucht. Alle 18 Fotos wurden daher während des Apfelfestes in der Hoyeler Kirche präsentiert.

„Der Wettbewerb soll dazu anregen, mit Fotos auszudrücken, was zu Riemsloh gehört“, erläuterte Gustav Lösken die Intention und Idee, die in der Planerwerkstatt entstanden ist. „Die Fotos könnten dabei helfen, unseren Stadtteil heimischer zu machen“, so der Moderator (siehe auch die Seite 17).