Fast hätte es ihn nicht gegeben Die Geschichte des Porsche 914 im Automuseum Melle

Melle. Im Automuseum Melle ist bis Mitte Oktober noch eine besondere Ausstellung zu sehen: Gemeinsam mit Wilfried Oberjohann, Mitglied des VW-Porsche 914 Club Westfalen, und Museumsdirektor Heiner Rössler entstand die Idee, den Porsche 914 mit seiner Entwicklungsgeschichte im Automuseum zu präsentieren.

Diese Ausstellung hat in den vergangenen Wochen viele interessierte Oldtimerfreunde ins Museum geholt.

Die Geschichte um den Volksporsche ist nämlich spektakulär und fast hätte es ihn nicht gegeben. Mit dem Käfer Cabrio war Karmann zum größten Cabriohersteller der Welt geworden. „Sein Gegenstück war der Karmann Ghia, ein Käfer im Abendkleid und ein Welterfolg insbesondere in der Damenwelt. Er sah schnell und elegant aus“, so Heiner Rössler.

Per Handschlag

Es war also schwierig, für ein solches Erfolgsauto einen Nachfolger zu finden. Heinz Nordhoff (Generaldirektor von VW) und Ferry Porsche vereinbarten per Handschlag, einen modernen Nachfolger für den Karmann Ghia zu schaffen. Das setzte eine enge Zusammenarbeit zwischen dem VW-Werk und der Familie Porsche voraus. Es sollte ein Wagen entstehen in modernem Design und mit einem Mittelmotor. VW war für die Produktion zuständig und Porsche für die Konstruktion.

Heinz Nordhoff verstarb jedoch 1968 plötzlich und sein Nachfolger Kurt Lotz fühlte sich nicht mehr an die Handschlagvereinbarung gebunden und wollte ihn als Volkswagenmodell sehen. Die ganze spannende Geschichte um den Porsche 914 kann in Melle nun anhand acht ausgestellter Modelle und einer Führung durch Heiner Rössler anschaulich erlebt werden.