Landesmeisterschaft in Verden Leichtathleten holen zwei Landestitel nach Melle

pm/hen Melle/Verden.Die Reiterstadt Verden an der Aller präsentiert sich auch als Leichtathletikhochburg und lud ein zu den Niedersächsischen und Bremischen Landesmeisterschaften der Leichtathleten U16 und U20. Zwei Landesmeistertitel brachte der SC Melle nach Hause.

Gleich zehn Athleten des SC Melle 03 hatten in den Wochen und Monaten davor eine oder mehrere Qualifikationsnormen des Niedersächsischen Leichtathletikverbandes erfüllt und sich somit die Startberechtigung gesichert. Ein sehr gutes Ergebnis, auch wenn leider nicht alle die Reise nach Verden wirklich antreten konnten.

Die Thermik muss wohl gut gewesen sein

Wetter und Stimmung waren hervorragend. Ebenso gut muss wohl die Thermik gewesen sein, denn Melles Hochspringer Fabian Breeck erwischte zur Überraschung selbst seines Trainers Frank Rüdiger einen perfekten Flugtag.

Da irrte der Experte

Der im Vorfeld als Favorit gehandelte 15-Jährige wurde dieser Rolle mehr als gerecht. Als er bereits als Sieger des Wettbewerbs feststand, steigerte Fabian seine persönliche Bestleistung von 1,82 auf 1,90 Meter. Damit ist er endgültig in der nationalen Spitzenklasse seines Jahrgangs angekommen.

Sensationscharakter hatte der anschließende Lauf von Marieke Sprenger über 2000 m in der Altersklasse W15. Für den verantwortlichen Landestrainer standen die Titelfavoritinnen klar fest. Wie sich zeigte, hatte der Experte aber den Kampfgeist der jungen Meller Läuferin unterschätzt.

Die auch im Training enorm disziplinierte und willensstarke Marieke ließ sich vom Ausreißversuch der Favoritinnen nicht beirren. Runde um Rund kam sie näher heran, setzte schließlich 500 Meter vor der Ziellinie zu einem lang gezogenen Endspurt an und holte sich in 6:54,72 Minuten den Titel. Spätestens jetzt hat man sie auch beim NLV auf dem Ticket, wie die anschließende Einladung zum norddeutschen Ländervergleich nach Kiel beweist.

Der Lohn: Für den NLV am Start

Dort ging sie für den Niedersächsischen Leichtathletikverband (NLV) beim traditionellen U16-Bundesländerkampf mit Bremen, Hamburg, Berlin und Schleswig-Holstein an den Start. Mit starken 6:51,79 Minuten (persönliche Bestzeit) belegte sie den dritten Platz über 2000 m und trug so zum Sieg der niedersächsischen Mädchen und zum Gesamtsieg bei. Ihre Zeit war dabei nochmals drei Sekunden schneller als bei ihrem Landesmeistertitel über die gleiche Distanz in Verden.

Einen gelungenen Abschluss der Bahnsaison feierte auch Ann-Christin Opitz in Verden. Sie startete in der AK U20 an zwei Tagen in drei Rennen und sicherte sich dabei über 1500 und 3000 m jeweils Bronze. Zusätzlich stand noch ein sechster Platz über 800 m in der Ergebnisliste der sich eigentlich schon in einer Trainingspause befindlichen Athletin.

Paul, ein hochgemeldeter M13er

Über 800 m in der AK M14 gaben Paul Langkopf und Jan-Erik Riegenring ihr Debüt auf Landesebene. Paul war dabei als hochgemeldeter M13er einer der jüngsten Starter im Feld. Beide hatten von Frank Rüdiger dafür erstmals einen persönlichen Trainingsplan mit in die Sommerferien bekommen, den sie wohl genau abgearbeitet haben: Trotz spürbarer Nervosität liefen beide persönliche Bestzeiten und haben spätestens jetzt Lust auf mehr.

Ebenfalls hochgemeldet ging die U18-Athletin Lisa Winkelmann über 800 m der U20 für den SC Melle 03 an den Start. Sie meldete sich mit einer starken Zeit zurück im Geschäft, nachdem sie zuvor weite Teile der Saison von Verletzungspech geplagt worden war.