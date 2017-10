Gegen HSG Wagenfeld/Wetschen Handball: SV Eicken siegt und wechselt munter durch

pm/hen Melle. Beim 36:24 (18:12) gegen die HSG Wagenfeld/Wetschen unterstrich die Eickener Spielvereinigung ihre Aufstiegsambitionen für diese Saison.

Der Aufsteiger in die Landesliga hatte keine Chance, Eicken konnte sich sogar erlauben, munter durchzuwechseln.

Im dritten Heimspiel der Spielzeit 2017/18 ging die Spielvereinigung konzentriert in die Partie. Eine Halbzeit wie gegen die HSG Nordhorn sollte nicht nochmal passieren. Die Marschroute hieß: volles Tempo bei Ballgewinn. Diese Taktik ging zu Beginn auf. Nach acht Spielminuten führten die Gastgeber mit 5:1 und besonders Michael Brack nutzte seine Freiräume.

Gäste kamen besser ins Spiel

Doch im Folgenden kamen die Gäste besser ins Spiel. Besonders der aus Litauen verpflichtete Rückraum rechts der HSG konnte sich gut in Szene setzen, bediente die Kreisläufer oder schloss selber ab. Beim 5:4 konnten die Gäste den Anschluss wieder herstellen, doch Eicken drückte auf das Tempo. Über 7:4 und 12:7 setzte sich das Grönegau Team wieder ab und erarbeitete bis zur Halbzeit eine 18:12 Führung.

In der zweiten Halbzeit wollten die Gastgeber vor allem den litauischen Neuzugang der Gäste in den Fokus nehmen. Die spielkontrollierende Figur der Wagenfelder sollte ihrerseits besser kontrolliert werden. Nils Sundermann übernahm die Aufgabe und bewies, das er mittlerweile auch in der Abwehr eine sehr gute Figur macht. Mit vielen Ballgewinnen konnte die ESV sich nach Halbzeit weiter absetzen und führte in der 39. Minute 27:15 – Eicken hatte die Punkte zu diesem Zeitpunkt schon sicher.

Fast nur A-Jugendliche in der Sieben

Nach der deutlichen Führung erhielten alle Spieler Einsatzzeiten, in den letzten zehn Minuten standen auf Eickener Seite bis auf Christian Wetzstein und Simon Drosselmeier nur noch A-Jugendliche auf der Platte. Selbst in dieser Konstellation bewiesen die jungen Kerle ihre Fähigkeiten und billigten den Wagenfeldern keine Ergebniskorrektur mehr zu.

Souverän und in der Höhe verdient ging die Partie mit 36:24 an die Eickener Spielvereinigung, die ihre weiße Weste wahrte.

ESV: Simon Drosselmeier (18 gehalten) Juri Enns, Resul Azattemür, Jonas Kirchhoff (1), Nils Sundermann (3), Jonas Visse (2), Artur Brack (9/4), Patrick Ernst (4), Michael Brack (7), Christian Wetzstein (3), Kilian Lülf (1), Albert Brack (5), Bendix Heine (1).