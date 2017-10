Ein Dorf wird zur Festmeile 10.000 Besucher feiern beim Herbstfest in Melle

Ein Tänzchen in Ehren wagten Martine, Vito, Martina und Alain (von links) am Weinstand der französischen Freunde aus Cires-lés-Mello. Fotos: Marita Kammeier

Melle. Musik lag in der Luft, auf Straßen und Bühnen. Der sonnige Spätsommertag lockte mehr als 10.000 Besucher zum Herbstfest in das geteilte Dorf an der Landesgrenze. Am Weinstand der Franzosen tanzten gut gelaunte Menschen bereits mittags.