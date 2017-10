Konsequenz aus Polizeieinsatz Wahlbeobachter in Melle ein Thema

Melle. Aus dem Polizeieinsatz am Wahlabend in Neuenkirchen zieht Melle Konsequenzen: In Abstimmung mit dem Landkreis wird geprüft, welchen Abstand Wahlbeobachter bei der Auszählung der Stimmen zur Landtagswahl zu den Auszähltischen einzuhalten haben.

Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl erklärt Jürgen Krämer, dass beim Auszählen der Stimmen in den Wahllokalen am Abend des 15. Oktober Wahlbeobachter zugelassen sind: „Fest steht, dass die Beobachter die Wahlhelfer weder stören noch in irgendeiner Weise beeinträchtigen dürfen“, erläutert der städtische Mediensprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Während der Info-Veranstaltung für die Wahlvorstände am Mittwoch, 11. Oktober, im Forum werde das Thema „Wahlbeobachter“ inhaltlich vertieft, „um am Wahlabend Missverständnisse und Irritationen zu vermeiden“, betont Jürgen Krämer.

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für die vorgezogene Wahl am 15. Oktober nach Plan: Insgesamt 35315 Bürger dürfen demnach ihre Kreuzchen machen. „Wegen des vorgezogenen Termins ist die Vorbereitung der Landtagswahl eine organisatorische Herausforderung, die wir jedoch mit dem bewährten Team bislang ohne Probleme gemeistert haben“, führt Jürgen Krämer aus. Nachdem die Wahlbenachrichtigungen in der Zeit vom 19. und 23. September verteilt worden waren, besteht inzwischen im Wahlbüro im Stadthaus am Schürenkamp sowie in den Bürgerbüros die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen zu beantragen.

„Ähnlich wie bei der Bundestagswahl zeichnet sich auch bei der Landtagswahl ein reges Interesse an der Briefwahl ab“, berichtet Krämer. So haben bis Freitagmittag bereits 2189 Bürger Briefwahlunterlagen beantragt. Für den Wahltag selbst sind alle entscheidenden Weichen gestellt. Für die 38 Wahllokale stehen die erforderlichen 310 Wahlhelfer zur Verfügung.

Schon 2189 Briefwähler

Bei der Vorbereitung und am Wahltag selbst überlässt die Stadt nichts dem Zufall: „Das Hauptamt hat bereits zeitig einen Dienstplan erstellt, in dem die Zuständigkeiten und Aufgaben klar definiert sind“, meint Krämer. Am Wahltag sind demnach neben den 310 ehrenamtlichen Wahlhelfern in den Wahllokalen auch etwa 60 Mitarbeiter der Verwaltung im Einsatz, zum Beispiel im Bürgeramt des Stadthauses, in den Annahmestellen für die Wahlunterlagen, im Infobereich der Verwaltung und bei der abendlichen Ergebnispräsentation im Sitzungssaal des Stadthauses. Bei Bedarf sind außerdem 20 Mitarbeiter in Bereitschaft.