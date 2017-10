Die Niedersachsen wählen am 15. Oktober einen neuen Landtag. Foto: dpa

Melle. Melle geht auf Nummer sicher: Nach dem Eklat am Abend derBundestagswahl wo die Polizei in einem Wahllokal in Neuenkirchen eine Auseinandersetzung zwischen Wahlleiter Alfred Reehuis und einem AfD-nahen Wahlbeobachter schlichten musste, wird das Thema „Wahlbeobachter“ bei einer Info-Veranstaltung für die Wahlvorstände näher beleuchtet. Appell an die Wahlvorstände: „Cool bleiben“, meint unsere Kommentatorin.