260 Teilnehmer – 40 Aussteller Deutscher Lackierertag mit buntem Programm in Melle

Melle. Zwei Tage lang, am Freitag und Samstag, fand im Meller Stadtteil Neuenkirchen der Deutsche Lackierertag 2017 statt. 260 Teilnehmer und 40 Aussteller berieten bei der Werner Steinbreder GmbH aktuelle Themen der Branche und informierten sich im Schwerpunkt über technologische Entwicklungen im Bereich Fahrzeuglackierung und Karosseriebau.

Eingeladen hatte die Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer (BFL) im Bundesverband Farbe, Gestaltung, Bautenschutz (Frankfurt). Der Lackierertag wird alle zwei Jahre durchgeführt.

BFL-Vorsitzender Paul Kehle lobte die Gastgeber Frank und Michael Steinbreder während eines Pressegesprächs für die Bereitschaft, die Fachtagung in ihrem Unternehmen durchzuführen. Der Verband habe zwar bundesweit 3500 Mitgliedsbetriebe, aber nicht alle verfügten wie die Steinbreder GmbH über die Größe und die technischen Möglichkeiten, eine solche Tagung zu realisieren.

BFL-Geschäftsführer Albert Bill skizzierte die Tagungsinhalte. Das gesamte Programm mit zahlreichen Fachvorträgen und der angegliederten Ausstellung befasse sich mit der Frage, wohin für die Betriebe die Reise gehe. „Wir wollen an den zwei Tagen Perspektiven aufzeigen und gleichzeitig den Status quo in Sachen Technik und Betriebsabläufen darstellen“, sagte Bill. Wie bei vielen Tagungen sei dabei nicht jedes Thema für jeden relevant, aber die Anwesenden suchten sich schon das für sie Passende heraus.

Enormer Kostendruck

Bill skizzierte anschließend die Herausforderungen, denen sich die Mitgliedsbetriebe in einem immer schwieriger werdenden Umfeld verstärkt stellen müssten. Da habe sich beispielsweise die Praxis der Abrechnung von Schäden an Autos gravierend verändert. Versicherungen und ausgesuchte Werkstätten würden immer öfter im Rahmen einer sogenannten Verbundpartnerschaft Schäden regulieren. Die Versicherungen übten dabei einen enormen Kostendruck auf die Betriebe auf , die den eigentlich guten Auftraggeber Versicherung ja auch nicht verlieren wollten.

Außerdem hätten sich inzwischen Rechnungseinzugsfirmen auf dem Markt etabliert. Die würden im Auftrag der Großkunden Rechnungen der Verbands-Mitgliedsbetriebe nicht nur prüfen, sondern die Rechnungssummen auch selbstständig kürzen. „Dagegen gehen, insbesondere bei kleineren Beträgen, leider nicht alle Betriebe vor“, schilderte Bill die Lage. Sein Verband wiederum empfehle das aber dringend und gehe bundesweit auch anwaltlich dagegen vor. Denn: „Das darf nicht einreißen“, warnte der Verbandsgeschäftsführer.

High-Tech hat ihren Preis

Als dritte Herausforderung sprach er die moderne Technik in den Werkstätten der Mitglieder an. Dabei handele es sich um High-Tech-Anlagen, die natürlich ihren Preis hätten. Dazu komme, dass die Betriebe dabei immer auf dem neuesten Stand bleiben müssten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch das und die entsprechende Schulung der Mitarbeiter koste viel Geld. Bei den Schulungen unterstütze mittlerweile auch der Verband.

Damit war die Runde beim Thema Nachwuchs angelangt. 90 Prozent der Mitarbeiter in den Mitgliedsbetrieben verfügen nach Angaben von Kehle und Bill über einen Hauptschulabschluss, die anderen brächten einen Realschulabschluss mit. Gesucht würden junge Leute mit handwerklichem Geschick und Interesse an dem Beruf.

„Wir haben das selbe Problem, genügend gute Auszubildende zu finden wie der Rest der deutschen Wirtschaft“, so Bill. Sein Verband klinke sich in die Imagekampagnen des Handwerks ein. Frank Steinbreder verwies darauf, dass eine enge Zusammenarbeit mit den Schulen in der Region und der Besuch der Ausbildungsbörsen für ihn der sinnvollste Weg sei. „Dabei müssen wir gezielt auch auf die Eltern abheben“, hob der hervor.