Aktion zum Welttierschutztag Gottes Segen für Haustiere in Melle

Melle. Vor der St. Matthäus-Kirche in Melle-Mitte wurden anlässlich des Welttierschutztages zahlreiche Haustiere gesegnet.

Im Vorraum der St. Matthäus-Kirche fand am Samstagvormittag zum zweiten Mal eine Tiersegnung anlässlich des Welttierschutztages statt. Rund 20 Haustiere nahmen daran teil.

Viele Hunde waren mit ihren Herrchen und Frauchen vorbeigekommen. Aber auch zwei Kaninchen und mit Huhn „Betty“ ein gefiedertes Haustier waren dabei, um Gottes Segen zu empfangen.

Diakon Martin Walbaum begrüßte die Tiere und ihre Familien. Er erzählte, dass die Tiersegnung im Rahmen des Welttierschutztages am 4. Oktober stattfinde. Dieser Tag ist der Gedenktag des Heiligen Franziskus von Assisi, dem Begründer des Ordens der Franziskaner und der Schutzpatron der Tiere. „Franz von Assisi hatte eine besondere Nähe zu den Tieren“, sagte Diakon Walbaum.

Und die, die mit ihren Haustieren gekommen waren, können diese Nähe durchaus nachvollziehen. Denn Haustiere sind in vielen Familien vollwertiges Mitglied, teilen Sorgen und Ängste aber auch Freude und die schönen Momente. Dass sie Gottes Segen genauso empfangen sollen, wie die Menschen, ist für viele Besitzer ein Wunsch, der bei der Tiersegnung erfüllt wurde.

Bevor die Tiere gesegnet wurden, sangen die Anwesenden die ersten beiden Strophen des Liedes „Laudato si“.

Diakon Martin Walbaum nahm sich anschließend die Zeit, jedes Tier einzeln zu segnen. Eine Hündin, die vor wenigen Tagen den 14. Geburtstag feiern konnte, war zum zweiten Mal bei der Tiersegnung in St. Matthäus dabei. In einer Transportkiste wurden zwei Kaninchen gesegnet und „Betty“ ein freundliches Huhn, empfing Gottes Segen ebenfalls in ihrer Box, auf Stroh hockend.

Die Tiere verfolgten das Geschehen ganz entspannt. Manche wirkten sichtlich interessiert, andere warteten ein wenig zurückhaltender, bis sie an der Reihe waren.

Nach dem gemeinsamen Vaterunser verließen die großen und kleinen Zwei- und Vierbeiner den Vorraum der Kirche – mit Gottes Segen im Gepäck. Franz von Assisi hätte das gefallen.