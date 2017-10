„150 Jahre Meller Kreisblatt“: 50 Euro für einen Wellnesstag im Carpesol

Melle. Und weiter geht das Gewinnspiel „150 Jahre Meller Kreisblatt“: Bei einem Streifzug durch die Bruchmühlener Siedlungen konnte ein weiterer „weil ich hier lebe“- Aufkleber erspäht werden.

Und weiter geht das Gewinnspiel „150 Jahre Meller Kreisblatt“: Bei einem Streifzug durch die Bruchmühlener Siedlungen konnte ein weiterer „weil ich hier lebe“- Aufkleber erspäht werden. Es galt einmal mehr, wiederum einen Fahrer oder eine Fahrerin zu finden, die den Aufkleber zu unserem Zeitungsjubiläum auf das Fahrzeug geklebt hat. Wer angesprochen wird, erhält 50 Euro in bar. Und das spielt es keine Rolle, ob sich der Sticker auf einem Auto befindet, auf einem Motorrad, Fahrrad oder sogar auf einem Rollator.

Jetzt war es Monika Koch, die sich sehr über den Gewinn von 50 Euro freute. Seit fast 50 Jahren lebt sie in der Ringstraße: „Damals war es so, dass viele meiner Verwandten ebenfalls hier gebaut haben. Es gibt also fast zu allen Seiten verwandtschaftliche Bande“, erklärt sie. Aber was macht die Gewinnerin nun mit dem Geld? „Ich werde jetzt mal nur an mich denken und mir einen schönen Wellnesstag im Carpesol in Bad Rothenfelde gönnen“, schwärmte sie.