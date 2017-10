Moslems und Christen gemeinsam unterwegs 100 Teilnehmer beim Friedensgang in Melle

100 Teilnehmer beim Friedensgang in Melle MEC öffnen

Die Spitze der Friedensdemonstration bildeten Pastorin Ilse Landwehr-Wegner, Pastor Michael Wehrmeyer und Imam Levent Albayram. Foto: Norbert Wiegand

Melle. Von der Ditib-Moschee an der Buerschen Straße gingen 100 Christen und Moslems gemeinsam durch die Meller Innenstadt zu den beiden christlichen Kirchen am Markt und am Kohlbrink.