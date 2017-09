Zwei Fahrlehrer klären auf Wo der Verkehr in Melle unübersichtlich oder gar gefährlich ist

Melle. Wer hat Vorfahrt? Kommt gleich jemand schnell von links um die Ecke? Nicht immer ist die Verkehrsführung in Melle übersichtlich und eindeutig. Manchmal ist sie sogar gefährlich. Zwei Meller Fahrlehrer nennen die kniffligen Orte und erklären, wie sich Verkehrsteilnehmer dort richtig verhalten. Hätten Sie das gewusst?

Wilfried Meyer und Martin Maune kennen sich aus auf den Straßen in Melle. Die beiden Fahrlehrer haben in den vergangenen Jahren schon Hunderte Fahrschüler erfolgreich durch die Prüfung gebracht. Nicht zuletzt deshalb, weil sie wissen, wo im Stadtgebiet gerne einmal der Lappen liegen bleibt. Entsprechend rechtzeitig schulen sie das richtige Verhalten in den Fahrstunden. In eher seltenen Fällen ohne Erfolg: Es seien vor allem Verletzungen der Vorfahrt, die Fahrschüler durchfallen ließen, sagt Meyer, Chef der Fahrschule Brinkmann.

Allerdings kommen nicht nur Anfänger in Melle verkehrsregeltechnisch ins Schleudern. Ich auch. Dabei habe ich bereits seit knapp 30 Jahren den Führerschein. Ununterbrochen, wohlgemerkt. Doch bei Fahrten durch Melle-Mitte, bei denen ich mich von den beiden Experten chauffieren lasse, tauchen plötzlich Fragen auf, deren Beantwortung mir schwerfällt. Maune, Inhaber von Martin‘s Fahrschule, gelingt es das ein oder andere Mal, mich aufs Glatteis zu schicken. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Start frei für eine Rundreise durch Melle.