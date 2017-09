Regina Grafunder interviewt Benny Meller Abba-Fan zu Gast bei RTL2-„Pop Giganten“

Oldendorf. Die Vorsitzende des internationalen Abba-Fanclubs „Intermezzo“, Regina Grafunder aus Melle-Oldendorf, ist zu Gast in der RTL2-Sendung „Pop Giganten“.

Oldendorf. Seit 41 Jahren ist Regina Grafunder aus Oldendorf Abba-Fan. Seit 27 Jahren leitet sie den internationalen Fanclub „Intermezzo“. Sie kennt die vier Mitglieder der Gruppe persönlich und ist Expertin, wenn es um Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad und deren Hits geht. Ein guter Grund also, sie als Gast in die RTL2-Sendung „Pop Giganten“ zu holen.

Interview mit Benny Andersson in der Elbphilharmonie

Erst Anfang September hatte Grafunder Benny Andersson bei der Verleihung des Deutsches Radiopreis in der Elbphilharmonie getroffen. Andersson wurde als Highlight präsentiert und spielte „Thank you for the Music“ aus seinem neuen Album „Piano“, das am 29. September erscheint.

„Sehr entspanntes Treffen mit sehr bodenständigem Benny“

Vor der Show durfte sie für den Fanclub ein Interview mit dem Stargast machen. „Wir trafen uns für 30 Minuten in der Panorama Suite im Hotel Westin in der Elbphilharmonie. Es war ein sehr entspanntes Treffen mit einem sehr bodenständigen Benny“, berichtet die Mellerin. „Wir sprachen über sein Album, Abba, seine Lieder und so weiter“.

Für RTL2 hat Grafunder aber bereits im Juni in einem Studio in Hamburg rund zweieinhalb Stunden in einer sogenannten „Green Box“ gesessen und erzählt. Von ihrer Liebe zu Abba und deren Liedern und darüber, wie es sich im Laufe der Jahre verändert hat, Fan der schwedischen Gruppe zu sein.

„Damals wurde ich ausgelacht“

„Das war in den 70er Jahren ganz anders als heute“, weiß die Oldendorferin nämlich. „Damals“, erzählt sie, „wurde ich ausgelacht. Es war im Gegensatz zu heute einfach total uncool, Abba-Fan zu sein.“ Ihre Shirts und die Jacke mit den Aufnähern der Band trug sie als junges Mädchen dennoch stolz und wegen des Gegenwindes „erst recht“.

„Emotionaler Moment“

Regina Grafunder erzählt für die Sendung von prägnanten Momenten der Bandgeschichte, Treffen mit den Bandmitgliedern und liest sogar aus ihrem alten Tagebuch vor. „Das war ein sehr emotionaler Moment“, sagt die Vorsitzende des Fanclubs, als sie an den Augenblick in der Green Box zurückdenkt.

Die Sendung wird natürlich aufgezeichnet

Die Ausschnitte, die mit ihr entstanden, werden mit denen anderer Stars gemischt, die ebenfalls zum Thema „Abba – The Greatest Hits“ interviewt wurden. Dabei sein werden unter anderem der Musiker und Moderator Giovanni Zarella, die Sängerin Lucy Diakovska (No Angels) und die TV-Architektin von „Zuhause im Glück“, Eva Brenner.

Die Aufnahmen wurden mit Filmmaterial aus vielen Jahren Bandgeschichte zur 16. Folge der Pop Giganten zusammengeschnitten, am Dienstagabend wird das Ergebnis im Fernsehen zu sehen sein.

Regina Grafunder wird sich die Sendung mit ihrer Familie anschauen – und natürlich wird sie sie aufnehmen. Die Erinnerung an diesen besonderen Moment wird in ihre umfangreiche Abba-Sammlung einfließen. Die erhält neben Videos, Büchern und CDs, Platten und Kassetten auch viele Fanartikel und eben Foto-Erinnerungen an besondere Augenblicke.

Die Sendung läuft am Dienstag ab 22.15 Uhr auf RTL2.

