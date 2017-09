Fashion-Show des Modehauses Stock „Das gab es noch nicht in Melle“

Melle. Es war eine Fashion-Show auf internationalem Niveau, die neue Maßstäbe setzt: Mode, Musik, Design, Performance: 500 Gäste verfolgten fasziniert die gelungene Präsentation der neuen Herbst-/Wintermode, organisiert vom Modehaus Stock.

Ein erwartungsvolles Gute-Laune-Feeling fast wie in Paris, Mailand oder bei der Berliner Fashion Week lag im stilvoll-gläsernen Ambiente des Unternehmens Solarlux in der Luft. Raphael Stock, Modeexperte in fünfter Generation, erinnerte bei der Begrüßung an seine erste Modenschau vor 25 Jahren als Kind und sagte: „Unser Modehaus gibt es seit mehr als 150 Jahren.“

Unter der Regie von Moderatorin Camilla Biasia stürmten 15 Models aus Berlin, Köln und Amsterdam zu fetzig-heißer Musik den Laufsteg oder Catwalk, wie er in der Modeszene genannt wird. In frischen Farben versprühte die Gruppe ansteckende Lebenslust, legte eine gut einstudierte Performance auf die Bühne und vertrieb jegliche Gedanken an kalt-graue Herbst- und Wintertage.

Unter Kreischalarm

„Das gab es noch nicht in Melle“, raunten die Damen in der ersten Reihe, während sie aufmerksam jedes Detail in Augenschein nahmen. Doch es sollte noch besser kommen. Maskuline Power lief auf die Bühne, testete die Reißnähte der Anzüge mit beeindruckenden Breakdance-Einlagen und steigerte die Aktionen noch unter Kreischalarm des Publikums.

„Der Winter wird kuschelig mit warmen Steppjacken, femininen Wollblazern und Cardigans zu bequemen Jeans, Joggpants und -shirts“, erklärte die Moderatorin mit Blick auf deutsche und internationale Modetrends. „Immer in Ergänzung mit voluminösen Schals in Karooptik.“

Leopard ist in

„Mixen und matchen Sie einzelne Looks wie Leoprint (Leopardenmuster) mit klassischer Mode“, so lautete die Empfehlung. Mut zur Farbe zeigen heißt es außerdem im kommenden Winter mit Leuchtsignalen in Rot-, Kiwi- und Safrantönen.

Ein Klassiker für Büro, Geschäftsreisen und Familienfeiern ist der Hosenanzug, jedoch zugleich mit einem leichten Habitus von Langeweile. Das ändert sich jetzt, denn der Business Look wird zum Modetrend, mal in Karomuster, Hahnentritt, Samt, grau meliert oder lässiger in fließenden Materialien.

Elegante Abendmode

Die Herren zeigten Jackenkollektionen in sportlicher Version und in bordeauxrot oder blau, kombiniert mit karierten Holzfällerhemden. Zur Freude des Publikums holte Moderatorin Herbert Holtgrefe auf den Catwalk. Er hatte Solarlux vor 30 Jahren gegründet. Im Hintergrund lief inzwischen im Zeitraffer ein Film über den Bau des Werkes in Melle ab.

„Etwas Spitze, Glitter und Glamour muss sein“, das machten die Models dann beim festlichen Finale mit eleganter Abendmode deutlich. Lange leuchtend-royalblaue Roben sind dabei ebenso wirkungsvoll wie kurze Cocktailkleider.

Raphael Stock dankte dem Organisationsteam von 70 Mitarbeiterinnen unter der Regie seiner Mutter und hob besonders den Einsatz von Elisabeth Schwarz hervor.

Mit ausdauerndem Applaus endete die Show. Gefeiert und diskutiert wurde jedoch noch lange.