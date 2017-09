Bisher zwei Anfragen Ehe für alle: Erste Trauung in Melle im Oktober?

Ehe für alle: Erste Trauung in Melle im Oktober? MEC öffnen

Gleichgeschlechtliche Ehepaare auf einer Ampel in Wien machten das Thema im Mai fantasievoll öffentlich. Archivfoto: dpa

Melle. Am 1. Oktober tritt nach einer erfolgten Gesetzesänderung durch den Bundestag die sogenannte Ehe für alle in Kraft. Da die meisten Standesämter dann ohnehin geschlossen haben, werden sich zum eigentlichen Stichtag nur ganz wenige gleichgeschlechtliche Paare trauen lassen können. In Melle ist das Interesse daran bisher ohnehin sehr gering.