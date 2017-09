Neues Spielgerät in Neuenkirchen Meller Kinder wie Spinnen im Netz

Neuenkirchen. „Kletterspinne frei“ lautete das Kommando von Schulleiter Michael Ehlhardt und die neue Riesenspinne an der Neuenkirchen Grundschule wurde fröhlich in Beschlag genommen.

Die jetzigen Fünftklässler, die nun nicht mehr an der Kantor-Wiebold-Schule beschult werden, waren als Ehrengäste zur Einweihung geladen und durften als Erste die Spinne entern. Die Schulglocke war im First der Spinne angebracht und fröhliches Gebimmel erklang immer wieder auf dem Schulgelände, wenn ein Kind oben angekommen war.

Die damaligen Drittklässler hatten im Mathematikunterricht die Idee, ihren Schulhof attraktiver zu gestalten. Die Kletterspinne erwies sich als Favorit. Daraufhin galt es, Gelder zu sammeln: Die Schüler verkauften handwerklich gestaltete Buchkunstwerke, der Erlös floss in den „Kletterspinnentopf“. Dank der Starcke-Stiftung sowie der Bürgerstiftung kam der Betrag von rund 20000 Euro zur Finanzierung der Kletterspinne zusammen.

Für Bewegungskonzept

Die Planungs- und Bauzeit nahm zwar nicht so lange in Anspruch wie eine Elbphilharmonie oder ein Berliner Flughafen, merkte Schulleiter Michael Ehlhardt schmunzelnd an, aber zwei Jahre gingen bis zum Kletterstart ins Land. Allerdings habe es hier auch keine Kostenexplosion gegeben. „Alles blieb im Rahmen, die Umsetzung wurde seitens des städtischen Gebäudemanagements gut umgesetzt“, so der Schulleiter. In deren Hand liegt seit einiger Zeit die Verantwortung für die Schulhöfe. Die Kletterspinne trage dazu bei, das Bewegungskonzept der Grundschule umzusetzen, es sei auf jeden Fall ihren Preis wert.

Lehrerin Nicola Soll ist „auch total begeistert“. Beeindruckend sei die Selbstständigkeit, mit der das Projekt gestartet wurde: „Ehe wir uns versahen ging es schon los, es wurde im Schülerrat abgestimmt was den Schülern am besten gefällt und seitens der Elterninitiative toll unterstützt.“

Alle begeistert

Zwar gab es einige wehmütige Stimmen, weil die marode Hangelbrücke abgerissen werden musste, berichtete die Lehrerin.

Auch Alfred Reehuis, Vorsitzender des Arbeitskreises Schule und Soziales im Ortsrat Neuenkirchen, ließ sich vor Ort von der Begeisterung anstecken. „Gerade durch die Erweiterung der Schulzeiten im Ganztagsbereich müssen die Möglichkeiten zum Spielen und Toben gegeben sein, es muss den Kindern Anreize zur Bewegung geboten werden“ so sein Fazit.

Schüler waren angsichts ihrer Begeisterung zu einem Interview kaum zu bewegen: Sie beschränkten sich auf ein kurzes „toll“, „Klasse“ oder „prima“.