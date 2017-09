In Bruchmühlen bleibt es schwierig Herbstfest zum ersten Mal am 1. Oktober

Melle. Bruchmühlen freut sich auf das Herbstfest, heuer zum 22. Mal – doch es bleibt schwierig. Dafür sorgen der gesetzliche Feiertag am 3. Oktober, die Landesgrenze, das Ladenöffnungsgesetz und die Gewerkschaft Verdi.

„Es ist wirklich höchst kompliziert“, mit diesen Worten eröffnet Volker Uhlmannsiek das Gespräch, als er von der Redaktion des Meller Kreisblattes auf das bevorstehende Herbstfest angesprochen wird, das die Werbegemeinschaft Bruchmühlen erstmals am Sonntag, 1. Oktober und damit nicht am Tag der Deutschen Einheit veranstaltet.

Daumenschrauben

Leider sei es der Werbegemeinschaft wegen der Gesetzeslage nicht gelungen, die Veranstaltung am 3. Oktober durchzuführen und habe sich „schweren Herzens zu diesem Terminwechsel durchgerungen“, äußert sich der Vorsitzende der Werbegemeinschaft.

Er weist damit auf mehrere Daumenschrauben hin, die es den Geschäftsleuten nicht ermöglichen, ihre Geschäfte am 3. Oktober zu öffnen. So führte eine Änderung im Ladenöffnungsgesetz auf nordrhein-westfälischer Seite im Jahr 2015 dazu, dass die Geschäftsleute in NRW am Tag der Deutschen Einheit nicht verkaufen dürfen.

Auf niedersächsischer Seite ist dies zwar erlaubt, allerdings drängt die Gewerkschaft Verdi auf einen sogenannten Anlassbezug.

Demnach darf die Geschäftsöffnung kein Selbstzweck sein, sondern muss an ein Ereignis, wie ein Stadtfest oder Jahrmarkt gekoppelt sein. Nach Ansicht der Gewerkschaft legen die Kommunen diesen Anlass allerdings oft zu großzügig aus.

Bis zu 10.000 Besucher erwartet

Für den 1. Oktober ist der verkaufsoffene Sonntag auf niedersächsischer und NRW-Seite genehmigt. Somit dürfen sich die Veranstalter auf ein Event mit geschätzten 8000 bis 10.000 Besucher freuen.

„In Zukunft müssen wir aber wohl konkret andere Wege gehen“, erklärt Volker Uhlmannsiek. Das Herbstfest soll demnach Bestand haben, und zwar nach gegenwärtiger Gesetzeslage an jedem ersten Sonntag im Oktober, das wäre in 2018 dann der 7. Oktober und in 2021, wenn der 3. Oktober auf einen Sonntag fällt, dann der 10. Oktober.

„Wir hoffen inständig, dass die Gesetze gelockert werden und wir ein Fest anbieten können, dass grenzüberschreitend die Leute ins Gespräch bringt“, wünscht sich Volker Uhlmannsiek: „Es wäre schade, wenn es einschläft“.

Dachmarke

Ähnlich die Marschrichtung der Stadt: Sie begrüßt es ausdrücklich, dass die Werbegemeinschaft Bruchmühlen an der Ausrichtung dieser Großveranstaltung festhält: „Das Bruchmühlener Herbstfest hat sich im Laufe der Jahre zu einer Dachmarke entwickelt, die positiv besetzt ist und imageprägend für Bruchmühlen wirkt – sowohl im niedersächsischen als auch im nordrhein-westfälischen Teil des Ortes“, sagte Stadtsprecher Jürgen Krämer auf Anfrage. Mit der Veranstaltung gelinge es den Verantwortlichen, die Stärken Bruchmühlens als Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort herauszustellen, „der noch von etlichen inhabergeführten Unternehmen geprägt ist“.

Somit diene das Herbstfest nicht nur der Unterhaltung der Bevölkerung, es führe den Besuchern darüber hinaus deutlich vor Augen, dass der Ort mit vielen Einrichtungen der Nahversorgung punkte, in denen Fachberatung und Service eine große Rolle spielten. Somit leiste das Herbstfest einen wichtigen Beitrag dazu, diese Standortvorteile einem breiten Besucherkreis zu vermitteln.