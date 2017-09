Zum Herbstfest nach Bruchmühlen kommen alljährlich Tausende Besucher. Archivfoto: Christina Wiesmann

Melle. Es bleibt kompliziert in Bruchmühlen: Der gesetzliche Feiertag am 3. Oktober, die Landesgrenze, das Ladenöffnungsgesetz und die Gewerkschaft Verdi legen der Werbegemeinschaft die Daumenschrauben an, wenn es um die Durchführung des Herbstfestes geht. Die Kaufleute wollen an dem Event festhalten. Nur nicht klein kriegen lassen, findet unsere Kommentatorin