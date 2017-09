Alte Jugendherberge vom Tisch Jugendausschuss: Meller Jugendzentrum zieht nicht um

Melle. Im Mittelpunkt der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration stand das Jugendzentrum „Altes Stahlwerk“.

Leiter Tim Wesselmann stellte das inhaltliche wie auch das Raumkonzept für den Neubau vor. Beide wurden einstimmig angenommen. Der Vorschlag der Stadtverwaltung hingegen, die ehemalige Jugendherberge als möglichen Alternativstandort zu prüfen, wurde vom Ausschuss abgelehnt.

„Alle Mitglieder des Ausschusses haben etwas zu diesem Tagesordnungspunkt gesagt, ich kann mich nicht erinnern, das schon einmal erlebt zu haben“, sagte der Vorsitzende Heiko Grube unserer Redaktion. Der Ausschuss hat elf Mitglieder.

Die waren sich Grube zufolge einig, dass die Frage der Prüfung eines Alternativstandortes zu spät komme. Immerhin habe der Ausschuss bereits schon einmal einen Beschluss gefasst, dass das Stahlwerk am alten Standort bleiben soll. Derzeit ist das Jugendzentrum in einem Ausweichstandort an der Bruchstraße (vormals: RWE) untergebracht.

Räume nicht optimal

Die einstige Jugendherberge sei von den Räumlichkeiten her nicht optimal, weil zu kleinteilig. Außerdem geb es am alten Standort eine hohe Akzeptanz der Nachbarschaft, was im Umfeld der derzeit ungenutzten Herberge nicht unbedingt der Fall sein würde. Hinzu kommt, dass der neue Standort relativ weit entfernt vom alten läge, es mithin fraglich wäre, ob die Besucher des Stahlwerks den Umzug alle mitmachen würden. Tim Wesselmann habe zudem darauf hingewiesen, dass es auch zu Konflikten bei der Nutzung der Sportanlagen kommen könne, berichtet Grube.

Ein Ausschussmitglied habe das Votum sinngemäß so kommentiert, dass der Verbleib am alten Standort nun abermals beschlossen worden sei, das müsse dann ja wohl reichen. „Wir haben das in der Tat ziemlich oft beschlossen“, fügt Grube im Gespräch mit unserer Redaktion, wohl auch mit Blick auf ähnliche Abstimmungen im Ortsrat Melle-Mitte, der ebenfalls schon zweimal zu dem Schluss gekommen ist, das Stahlwerk am besten dort zu belassen, wo es war.

Anträge des Jugendhauses und der Caritas

Nachdem Stadtjugendpflegerin Tanja Werges dem Ausschuss einen Bericht über die zweite Jugendkonferenz im Juni erstattet hatte, wandten sich die Ausschussmitglider Tagesordnungspunkt neun zu, einem Antrag des Netzwerks Jugendhauses Buer, das 4000 Euro Zuschuss für zwei Jahre Förderung der Integrationsarbeit im Stadtteil haben möchte. Auch das sei intensiv besprochen und sehr positiv bewertet worden, berichtet Grube. Der Ausschuss stimmte einmütig für den Antrag.

Ebenfalls mit allen Voten wurden ein Antrag der Caritas positiv verabschiedet, die einen Zuschuss zur Fortführung der Flüchtlingssozialarbeit beantragt hat. Für das kommende Jahr stellt die Stadt dafür 43000 Euro zur Verfügung.