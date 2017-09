„Kreative Meile“ eröffnet Kunstobjekte schmücken die Schaufenster in Melle

Melle. „Schauen Sie sich um und lassen Sie sich von den kreativen Ideen inspirieren“: Mit diesen Worten gab Sandra Kowaljow am Donnerstag den Startschuss für die 17. „kreative Meile“.

Die Alte Posthalterei bildete den ehrwürdigen Rahmen für die Eröffnung der Gemeinschaftsveranstaltung von Werbegemeinschaft und dem Kulturamt: Sie geben heimischen Künstlerinnen und Künstlern einmal mehr Gelegenheit, ihre Werke in den Schaufenstern zu präsentieren.

30 Kunstschaffende dabei

So verwandeln sich in dieen Tagen Modehäuser, Cafés, Apotheken und andere Geschäfte in eine Bühne für die Kunst: „30 Kunstschaffende sind in diesem Jahr dabei und zeigen ihre Bilder, Objekte, Skulpturen und Fotografien. Für sie geeignete Partner zu finden, erfordert großes Engagement und Zeit“, betonte Gabriele Niehaus in ihrer Begrüßung.

Sie dankte den Organisatorinnen Sandra Kowaljow und Helge Klinger für deren umfangreiche Vorbereitung, gleichwohl auch den Künstlern, die sich auf vielfältige Weise für eine Teilnahme beworben haben und nicht zuletzt den Einzelhandelskaufleuten für ihre Bereitschaft, ihre Schaufenster für die Kunst zur Verfügung zu stellen: „Diese Symbiose zwischen Hobbykünstlern und Handel tut allen gut“, äußerte sich Gabriele Niehaus.

„Kunstbekloppte“

„Nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie sich die Schaufenster an“, forderte Silke Meier auf. Die stellvertretende Bürgermeisterin outete sich als „Kunstbekloppte“ und bedankte sich in erster Linie bei Sandra Kowaljow, die die Veranstaltung jahrelang aufgezogen hat und diese Aufgabe nun abgibt.

Ihr Dank galt außerdem den Mitgliedern der Werbegemeinschaft, den beteiligten Künstlern und dem Kulturamt. Dank dieser guten Zusammenarbeit sei es möglich, künstlerische Arbeiten öffentlich zugänglich zu machen: „Wir freuen uns auf interessante und spannende Wochen“, meinte Silke Meier. Noch bis zum 22. Oktober sind die Werke in den Schaufenstern zu besichtigen.

„Von jung bis alt ist alles vertreten“, machte Sandra Kowaljow Lust auf die „kreative Meile“. Auch sie zollte allen Beteiligten Lob für deren Engagement und wünschte der 17. Auflage einen erfolgreichen Verlauf.

„Den Einzelhandels-Kaufleuten der Meller Innenstadt macht es immer wieder Freude, den Künstlern oder Kunstschaffenden, die meist im Verborgenen arbeiten und selten Gelegenheit haben, ihre mit viel Liebe gestalteten Objekte einem größeren Publikum zugänglich zu machen, in den Schaufenstern und Räumen der beteiligten Unternehmen auszustellen. Die Sammelausstellung aller Künstler in der Alten Posthalterei empfehlen wir Ihrer Aufmerksamkeit“, lautet es in einem Grußwort von Michael Sutmöller, dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft.

Ganz neu in diesem Jahr ist die Möglichkeit für die Künstler, an den Samstagen im Oktober in einigen Geschäften ihre Fähigkeiten live zu demonstrieren. So zeigt Caroline Meschter am 7. oder 21. Oktober bei Kleinschmidt Kleinplastiken und Bilder. Rita Bohm erläutert am 14. Oktober bei Innogy ihre Skulpturen und Bilder, während Sandra Schwarze und Sigrid Taufmann am 14. Oktober ihre Aquarelle im Forum zeigen. Ebenfalls am 14. Oktober steht Kerstin Willing im M14 bereit, um Einblicke in ihre Bilder zu geben, und nicht zuletzt stellt die Quiltgruppe am 21. Oktober ihre Arbeiten in der Alten Posthalterei aus.