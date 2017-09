Oldendorf beim Titelfavoriten Tischtennis: SVO III gegen Riemsloh im Derby

nhen Melle. Neben dem ersehnten Saisonstart für Oldendorfs Bezirksligamänner und dem Derby zwischen den Dritten SVO-Herren und Riemsloh I steht eine hammerschwere Begegnung für Oldendorfs Verbandsligamänner auf dem Spielplan fürs Wochenende.

Herren, Verbandsliga

SV Oldendorf – SG SW Oldenburg Sa., 14:00 Uhr

Nach der deutlichen Pleite zuletzt bekommen es die Ersten Oldendorfer Männer am Samstagmittag mit dem Topteam der Verbandsliga zu tun. Oldenburg ist in der vergangenen Saison nur knapp aus der Oberliga abgestiegen und gilt in diesem Jahr als Meisterschaftsfavorit Nummer eins. Dementsprechend wird das SVO-Team als deutlicher Außenseiter in die Partie gehen und kann befreit aufspielen. Ziel ist es, den in der momentan schwierigen Zeit notwendigen Kampfgeist wiederzufinden und den Gästen die Stirn zu bieten. Zwar dürfte dies sehr schwer werden, vor heimischer Kulisse sind die Oldendorfer aber vielleicht für eine Überraschung gut.

Bezirksliga

SV Olympia Laxten II – SV Oldendorf III Sa., 18:15 Uhr

Eine ähnlich schwere Begegnung wartet auf die Dritte aus Oldendorf. Zum Saisonauftakt tritt der Aufsteiger beim Vorjahresdritten Laxten an. In der starken Liga zählt für das Team um Neuzugang Manfred Wilke jeder einzelne Punkt gegen den Abstieg. Daher gilt es auch gegen vermeintlich hoch überlegene Gegner, alles zu geben und schnell die passende Form zu finden. Man darf gespannt sein, wie sich die SVO in ihrer ersten Bezirksligapartie schlagen wird.

TSV Riemsloh – SV Oldendorf III Di., 14:00 Uhr

Das zweite Spiel in der neuen Liga steht für die Oldendorfer am Tag der Deutschen Einheit an. Hier kommt es zum Derby mit den Ersten Herren aus Riemsloh. Zwar kennen sich die Spieler von unzähligen Stadtmeisterschaften und Punktspielen sehr gut, die Riemsloher gelten dennoch als klare Favoriten. Beide Teams spielen gegen den Abstieg, weshalb ein hart umkämpftes und spannendes Spiel garantiert ist. Am Ende werden sicherlich nicht nur die spielerischen Leistungen entscheidend sein, sondern auch der Siegeswille spielt eine große Rolle. Beide Teams würden sich am Dienstagmittag über Unterstützung aus den eigenen Reihen freuen. Bleibt abzuwarten, wer am Ende die Nase vorn haben wird.