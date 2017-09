Eicken will weiße Weste wahren Handball: Landesligist empfängt Wagenfeld

Melle. Nach der Zwangspause wegen der Spielverlegung auf Betreiben von Gegner Dinklage am vergangenen Spieltag greift Handball-Landesligist Eicken jetzt wieder ins Geschehen ein. Gegen Aufsteiger Wagenfeld soll dieses Wochenende die weiße Weste gewahrt werden. Derweil haben die ESV II und die HSG Grönegau-Melle in der Landesklasse spielfrei.

Eicken empfängt die HSG Wagenfeld/Wetschen am Samstag (18 Uhr) zum dritten Heimspiel in der bis dato vierten Partie. Der Saisonauftakt ist glänzend gelaufen. „Unsere eigenen Erwartungen haben wir bisher erfüllt. Aber natürlich wird es auch Spiele geben, die wir verlieren werden“, bleibt Trainer Maik Rapczinski realistisch.

Doch gegen Aufsteiger Wagenfeld rechnet niemand mit einer Niederlage. Die ESV als momentaner Tabellenzweiter – mit drei Siegen aus drei Spielen gestartet – ist klarer Favorit gegen den Zwölften, für den es bisher genau gegenteilig drei Pleiten in drei Begegnungen setzte.

Eickens Kader ist gut aufgestellt. Auch der A-Jugendliche Jonas Kirchhoff und U-21-Spieler Bendix Heine, der zuletzt für Eicken II in der Landesklasse beim 38:23-Sieg gegen Dinklage II neunmal traf, werden ihm angehören. „Bendix hat sich mit seinem Auftritt am vorigen Wochenende für eine Nominierung empfohlen“, lobt der Coach. Heine absolviert derzeit eine Ausbildung zum Automobilkaufmann in Hannover und trainiert dreimal unter der Woche beim dortigen Oberligisten Anderten mit, ehe er freitags zur ESV-Einheit zurück ist. „Bendix ist richtig gut im Turnus“, schätzt Rapczinski den Trainingseifer.

Voll des Lobes ist der Trainer auch für Christian Wetzstein, der die Position von Philipp Bolte nach dessen Langzeitausfall wegen eines Kreuzbandrisses in dieser Saison übernommen hat. Der trainingsfleißige 21-Jährige arbeitete sich aus der dritten Mannschaft hoch, spielte anfangs wenig bei den Ersten Herren. Inzwischen sei er richtig angekommen, im jüngsten Spiel traf er achtmal für den Landesligisten. „Christian wird immer selbstbewusster. Von ihm können wir noch einiges erwarten“, ist der Coach sicher.