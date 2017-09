Lob vom Experten Feuerwehr rettet Bussard aus Güllebehälter in Melle

Wellingholzhausen. Ein Bussard ist in Melle in einen eingezäunten Güllebehälter geflogen und nicht mehr herausgekommen. In letzter Minute konnten die Freiwillige Feuerwehr Wellingholzhausen und Artenschützer Wolfgang Herkt das Tier retten.

Ein dickes Lob gab Wolfgang Herkt jetzt an die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Wellingholzhausen weiter: „Ein so hochprofessioneller Einsatz ist aller Ehren wert, die freiwilligen Wehrleute unterschieden sich in keiner Weise von der Berufsfeuerwehr Osnabrück.“

Herkt muss es wissen, denn der der national renommierte Greifvogelexperte betreibt seit Jahrzehnten die staatliche Auswilderungsstation in Osnabrück, der ein Storchenzentrum und eine Tierklinik angeschlossen sind.

Herkt war am Sonntag von besorgten Spaziergängern darüber informiert worden, dass sich ein Bussard aus dem runden und hoch eingezäunten Güllebehälters eines Landwirts an der Sondermühlener Straße seit Tagen nicht habe befreien können. Vor Ort erkannte er angesichts der Größe des Behälters, dass sein mitgebrachtes Equipment nicht zur Bergung des Vogels ausreichen würde. Über die Leitstelle forderte er Unterstützung an, die in Form der Feuerwehr bereits 15 Minuten später vor Ort war.

Den fast verhungerten Bussard hat Herkt mittlerweile so weit aufgepäppelt, dass das Tier nach einigen Wochen wieder ausgewildert werden kann.