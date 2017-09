Eine etwas andere Einordnung Meller Experte: Kommt aus dem Osten nur die Kälte?

Melle. Was ist überhaupt der Osten? Unser Meller Autor Fritz-Gerd Mittelstädt, Lehrbeauftragter am Institut für Geographie der Universität Osnabrück, nimmt sich nach Süden und Westen heute den Osten vor.

Wollen wir die Lage von Melle mit Hilfe des Gradnetzes der Erde bestimmen, dann stellen wir fest: nicht nur der Grönegau, sondern des gesamte Deutschland liegt in der östlichen Erdhälfte. Die Linie – der nullte Längenkreis -, die auf der Erde den Westen vom Osten trennt, verläuft in Europa durch London, fast genau durch unsere französische Partnerstadt Melle (Deux-Sèvres) und weiter durch Valencia in Spanien.

Obwohl wir alosoeigentlich im Osten wohnen, nehmen wir unsere Lebensweise und unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem als westlich war. Auch klimatisch befindet sich Deutschland in der Westwindzone. Erst wenn im Herbst und Winter die Temperaturen sinken, dann merken wir, dass auch der Osten unser Wetter beeinflusst. Ostwinde bringen dann kalte Luft nach Mitteleuropa und sorgen für Frost.

Der Eiserne Vorhang

Für uns Europäer hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine zweite annähernd von Norden nach Süden durch Mitteleuropa verlaufende Linie zu einer anderen Wahrnehmung dessen, was Westen und Osten ist, geführt: Der Eiserne Vorhang trennte bis zur deutschen Wiedervereinigung den Westen vom Osten. Alles, was östlich dieser undurchlässigen Grenze lag, war der Osten. Nicht zuletzt deswegen werden noch heute die ehemals neuen Bundesländer summarisch als Ostdeutschland bezeichnet, obwohl sie Bestandteil der westlich geprägten Bundesrepublik Deutschland geworden sind.

Polen – längst Mitglied der westlichen Staatengemeinschaften EU und NATO – wird im Bewusstsein heute zu Osteuropa gezählt, obwohl es wie etwa die tschechische Republik oder Slowenien zu Mitteleuropa gehört.

Doch wo fing oder wo fängt der Osten an? Was aus dem Osten kommt wurde und wird mit negativen Beurteilungen verbunden – nicht nur bei uns in Deutschland.

So wurde etwa in Frankreich zur Zeit des Ersten Weltkrieges verbreitet, die Deutschen hätten eine Veranlagung zur Barbarei, sie würden nach ranzigem Fett riechen bzw. nach geronnener Milch oder abgestandenem Bier. Die Vorstellung vom Osten war negativ besetzt und personifizierte sich in klischeehaften Verzerrungen der Nachbarn. Doch wer hat in Deutschland nicht schon Polenwitze oder von der roten Gefahr aus dem Osten gehört. Lange Zeit war für die westliche Staatengemeinschaft der Osten mit dem Kommunismus identisch.

Die Wiege der Kultur

Doch es gibt auch ganz andere Vorstellungen vom Osten: ex oriente lux! Damit wird nicht nur ausgedrückt, was eine unwiderrufbare Tatsache ist, dass die Sonne im Osten aufgeht, weswegen die Tageszeiten auch von Osten nach Westen differenziert werden. Der Osten – der Orient – ist auch die Wiege der Kultur, die das Abendland maßgeblich geprägt hat. Dort hatte sich schon früh eine Stadtkultur entwickelt, die Kapitalverkehr, Handel und ein Steuersystem kannte, in der es eine Schrift und wissenschaftliche Forschung gab, in der Kunst und Architektur eine Blüte erlebten und in der vorausschauend geplant wurde.

Sicher nicht ohne Grund lud sich daher der Stauferkaiser Friedrich II. (1212-1250) Experten aus dem Orient ein, um sich deren philosophisches Wissen und die Ergebnisse ihrer Naturforschungen anzueignen.

„Gar nicht erindeutig“

Wieder einmal zeigt sich, dass das, was wir mit einer Himmelsrichtung verbinden, alles andere als eindeutig und klar ist. Auch die Vorstellung vom Osten lebt von dessen räumlicher und kultureller Vielfalt, nicht erst seit heute.