Täuschungen und Lügen Theaterband Phoenix führt „Außer Kontrolle“ in Melle auf

Melle. Die Theaterbande Phoenix gerät „Außer Kontrolle“: So heißt die Komödie von Ray Cooney, die am Freitag, 13. Oktober, um 20 Uhr im Forum Premiere hat.

Für ein Schäferstündchen mit der Sekretärin von der Opposition hat der Staatsminister Richard Willey alles gut durchdacht: die Ehefrau geschickt belogen, die Suite im Nobelhotel gebucht und den Champagner kalt gestellt.

Gerade als man es sich bequem machen will, durchkreuzt ein lebloser Körper auf dem Fenstersims die Pläne des Ministers.

Nur keine Panik, wozu gibt es den Sekretär des Ministers und Mann für alle Fälle. Er soll das Problem diskret lösen. Einen Skandal kann sich die Regierung schließlich nicht leisten. Doch dann gerät alles „außer Kontrolle“ und es beginnt eine atemberaubende Achterbahnfahrt aus Täuschungsmanövern, Lügen und Missverständnissen. Und was ist eigentlich mit dem Fenster?

Ray Cooneys Komödie in der Inszenierung von Jan Graf-Betge spielt virtuos mit Slapstick und Präzision für Turbulenzen. Den Figuren bleibt dabei nichts anderes übrig, als von einer kompromittierenden Situation in die nächste zu schlittern. Ein herrliches Vergnügen, ihnen dabei zuzusehen. Die Doppelmoral der Politiker, die eben auch nur ein bisschen besser leben wollen als Otto Normal wird aufgezeigt.

Herrliches Vergnügen

„Außer Kontrolle“ wurde 1990 am Shaftesbury Theatre in London uraufgeführt und zur besten englischen Komödie des Jahres gekürt.

Die Aufführungen der Theaterbande Phoenix im Forum in Melle sind am 13. und 14. Oktober, 27. bis 29. Oktober, 10. bis 12. November und 17. bis 19. November. Die Aufführungen am Freitag und Samstag beginnen jeweils um 20 Uhr, sonntags um 17 Uhr.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Sie sind erhältlich bei Tabakwaren Kretschmann am Markt, in der Tourist-Info im Rathaus sowie unter www.theaterband-phoenix.de. Sie kosten 14 Uhr, ermäßigt für Schüler und Studenten zehn Euro, Teilnehmer von Girostar zahlen zwölf Euro.