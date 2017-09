Michael Mewitz und die Straßenzeitung Nach dem Tod von Wolfgang: Wer ist der neue „Abseits“-Verkäufer in Melle?

Melle. Rund zwölf Jahre lang hat Wolfgang Drackert die Straßenzeitung „Abseits“ in Melle verkauft. Im Sommer starb er kurz nach seinem 65. Geburtstag. Sein Nachfolger ist Michael Mewitz. Wer ist dieser Mann?

Wolfgang Drackerts Gesicht zählte zum Meller Stadtbild. Zumindest an Markttagen. Mittwochs und samstags verkaufte er die Osnabrücker Straßenzeitung „Abseits“ in der City. Sein Platz war in der Regel in der Nähe des Fischwagens. Firmeninhaber Jens Heidbrink stellte ihm immer einen Klapptisch zur Verfügung, auf dem er die Hefte ablegen konnte. Eine Tasse Kaffee gab es in der Regel auch.

Drackert starb kurz nach seinem 65. Geburtstag

„Wolfgang war ein bekennender BVB-Fan“, sagt Rainer Grüter, der beim Diakonischen Werk alleinstehende Wohnungslose betreut und sich auch um die beiden „Abseits“-Verkäufer in Melle und Bad Essen kümmert. Zu Drackerts 65. Geburtstag am 7. Juli hatte er ihm extra noch ein Borussia-Dortmund-Trikot besorgt. Doch das Geschenk habe er ihm nicht mehr überreichen können. Dem gebürtigen Westfalen sei zum wiederholten Mal in seiner Wohnung in Wellingholzhausen übel geworden und er habe selbst noch den Notarzt gerufen“, schreibt Grüter in einem Nachruf für die „Abseits“. Drackert starb in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli im Osnabrücker Marienhospital.

Wolfgang Drackert ist kurz nach seinem 65. Geburtstag gestorben. Im Osnabrücker Straßenmagazin „Abseits“ gab es einen Nachruf mit diesem Bild. Foto: Karsten Grosser

Seit August verkauft nun Michael Mewitz in Melle die von einer ehrenamtlich arbeitenden Redaktion produzierte Straßenzeitung. Alle zwei Monate gibt es eine neue Ausgabe. 80 Cent bezahlt Mewitz selbst pro Exemplar, für 1,60 Euro gibt er sie an Kunden weiter. Oft geben die Käufer noch ein wenig Trinkgeld. Dieses Konzept ermöglichlicht es Wohnungslosen, eine Art Taschengeld zu verdienen. Einige Dutzend habe er in den vergangenen Wochen am Markt verkauft, schätzt Mewitz. Dabei habe der 58-Jährige von zumeist älteren Stammkunden profitiert, die schon zu Drackert kamen. Oft stellten diese ihm die Frage: Wo ist Wolfgang?

Fischhändler Heidbrink unterstützt

Die Gewohnheiten indes haben sich nicht geändert. Auch Mewitz erfährt Unterstützung durch Fischhändler Heidbrink, der weiterhin einen Klapptisch dabei hat und dem Neuen gleich am ersten Tag das „Du“ angeboten hat. „Wir müssen miteinander leben, nicht gegeneinander“, begründet er seine Haltung. Eine Einstellung, die nicht selbstverständlich ist. Das weiß Grüter nur zu gut. Gerne würde er den „Abseits“-Verkäufern auch die Gelegenheit anbieten, an zusätzlichen Orten verkaufen zu können. Doch Discounter, Lebensmittelmärkte und Baumärkte in der Region würden das stets ablehnen, weil sie fürchteten, Kunden zu verlieren. Dabei würden seine Schützlinge überhaupt keine aggressive Verkaufsstrategie verfolgen. Sie bräuchten eben nur einen Ort, der bei schlechtem Wetter auch die Möglichkeit bietet, sich unterzustellen.

Geeignete Wohnungen sind rar in Melle

Mewitz hat ein Dach über den Kopf. An Markttagen unter der Klappe des Fischwagens, ansonsten in einer sogenannten Übergangswohnung. Diese hat ihm das Diakonische Werk vermittelt und soll dem 58-Jährigen Zeit geben, generell aus der Wohnungslosigkeit herauszukommen. Doch geeignete Wohnungen, die den Vorgaben der Behörden entsprechen, sowie willige Vermieter sind rar in Melle. Die Hoffnung bleibt.

Einst im Rat der Gemeinde Rödinghausen

Dem gebürtigen Bünder und gelernten Werkzeugmacher ging es nicht immer schon so schlecht. Im vergangenen Jahrzehnt gehörte er dem Rat der Gemeinde Rödinghausen an, war dort zunächst Mitglied der SPD-Fraktion, gründete dann mit anderen zusammen die Gruppe „Wir in Rödinghausen“. Doch im Jahr 2012 ereilte den damals trockenen Alkoholiker ein Rückfall. Zunächst schleichend. Dann immer stärker. Die Folge: Trennung von seiner Frau. Obdachlosigkeit. „Ich habe in Bünde auf der Straße gelebt“, blickt Mewitz zurück.

Neue „Abseits“-Ausgabe erscheint am 29. September

Vor rund zweieinhalb Jahren zog es den heute 58-Jährigen nach Melle. Ganz trocken sei er zwar noch nicht wieder, aber der Alkoholkonsum halte sich in Maßen. Sozialarbeiter Grüter half, die Übergangswohnung zu finden. Und er fragte Mewitz, ob er die Straßenzeitung verkaufen wolle.

Für den zurückhaltend wirkenden Mann bietet diese Tätigkeit die Gelegenheit, wieder Struktur in sein Leben zu bekommen. Unsicherheiten sind spürbar, aber der erste Ehrgeiz ist geweckt. Von der neuen „Abseits“-Ausgabe, die am 29. September erscheint, wolle er 100 Stück abnehmen. Mehr noch als entsprechend viele Käufer ist Mewitz jedoch zu gönnen, dass er die Angst vor einer Zurückweisung überwindet und den Mut fasst, wieder den Kontakt zu seiner Ex-Frau und seinen Geschwistern zu suchen. Denn auch das lässt sich im Gespräch erkennen: Seine Familie fehlt ihm.