„Kreative Meile“ Meller Geschäfte räumen Schaufenster für Kunstwerke

Melle. Auch in diesem Jahr wird die „Kreative Meile“ ab Ende September die Schaufenster und Geschäftsräume in der Meller Innenstadt vielfältig und fantasievoll mit Kunst- und handwerklichen Arbeiten Meller Künstler verzaubern.

Im zweijährigen Rhythmus stellen die Geschäftsinhaber Flächen in ihren Räumen zur Verfügung und bieten so kreativen Bürgern die Möglichkeit, ihre Werke zu präsentieren.

Neben Künstlerinnen und Künstlern, die malerisch oder im Bereich Handarbeiten tätig sind, werden auch in diesem Jahr ganz besonders Bastler, Modellbauer und anderweitig handwerkliche Mitbürger aktiv und ihre Werke in Schaufenstern oder Geschäften in der Innenstadt ausstellen.

Die Werbegemeinschaft Melle-City und das Kulturamt der Stadt freuen sich, mit diesem Angebot den Schaufensterbummel in der City im Oktober noch erlebnisreicher anbieten zu können.

Ganz neu in diesem Jahr: Einige Künstler werden an verschiedenen Samstagen im Oktober in einigen Geschäften ihre Fähigkeiten live demonstrieren. Für Interessierte ist es immer wieder faszinierend, Künstlern bei ihrer Arbeit zuzuschauen.

„Acoustic Colours“

Die „Kreative Meile“ wird am Donnerstag, 28. September, um 18 Uhr in der Alten Posthalterei eröffnet. Im Rahmen der Eröffnung wird dann auch die Ausstellung mit Arbeiten verschiedener Künstler eröffnet. Die Ausstellung in der Alten Posthalterei ist geöffnet immer mittwochs bis samstags 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11.15 bis 18 Uhr.

Am Dienstag, 3. Oktober, findet im Rahmen der Ausstellung das Konzert „Luther – Lieder neu und viel mehr“ mit Acoustic Colours um 17 Uhr in der Alten Posthalterei statt.

Elsa Ruiba (Querflöte) und Stephan Griefingholt (Gitarre) werden Luther-Lieder mit ihrem einzigartigen Gespür für Klassik und Swing in einer beeindruckenden Weise darbieten.

Eintrittskarten sind erhältlich beim Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus der Stadt (Tel. 05422/ 965330) oder im Haus Sutmöller Bücher & mehr (Tel. 05422/930333).