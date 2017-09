Mit Mozart und Prokofjew Bielefelder Philharmoniker in Bad Oeynhausen

Das erste Sinfoniekonzert der Saison findet am Sonntag, 8. Oktober, um 17 Uhr im Theater im Park Bad Oeynhausen statt.

pm/nw Bad Oeynhausen. An diesem Abend geben die Bielefelder Philharmoniker unter Leitung von Gregor Rot ein Konzert der Extraklasse. Gespielt werden Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Sergej Prokofjew.

Die Bielefelder Philharmoniker haben sich das Motto gegeben, der „Klang der Stadt“ zu sein. Die mehr als 60 Mitglieder geben Sinfonie- und Kammerkonzerte, sind an Open-Air- und Crossover-Veranstaltungen beteiligt, gestalten die Sparte Musiktheater am Theater Bielefeld mit und haben ein renommiertes Kinder- und Jugendprogramm. Neben der fest etablierten Sinfoniekonzertreihe in der Rudolf-Oetker-Halle finden außerdem das inzwischen zur Tradition gewordene Neujahrskonzert und gemeinsame Konzerte unter anderem mit dem Musikverein und dem Oratorienchor Bielefeld statt.

Das Programm am 8. Oktober in Bad Oeynhausen findet unter der musikalischen Leitung von Gregor Rot statt. Seit 2017 ist er erster Kapellmeister am Theater Bielefeld, war zuvor vier Jahre als erster Kapellmeister am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin tätig.

Festoper Idomeneo

Gregor Rot eröffnet das Konzert mit der „Ouvertüre zu Idomeneo KV 366“ von Wolfgang Amadeus Mozart, gefolgt von der „Sinfonie D-Dur KV 385 (Haffner-Sinfonie)“.

Als Mozart 1780 von der Münchner Hofoper den Auftrag erhielt, eine Festoper zu komponieren, fiel seine Wahl auf Idomeneo. Dieser Stoff inspirierte ihn zu seiner unkonventionellsten Opernpartitur: Die emotionale Verstrickung der Personen – insbesondere der Vater-Sohn-Konflikt – sowie die Schilderung des Meeres, der Stürme und des Ungeheuers sind in der Ouvertüre bereits zu erahnen.

Einführung ins Konzert

Mozarts D-Dur-Sinfonie KV 385 entstand 1782 als Auftragswerk der Salzburger Kaufmannsfamilie Haffner. Beim Komponieren scheint Mozarts eigene Vorfreude eingeflossen zu sein: Mitten in die Kompositionsphase fiel seine Hochzeit mit Constanze Weber.

Zum Abschluss des Konzertes werden Auszüge aus Romeo und Julia op. 64 von Sergej Prokofjew gespielt. Romeo und Julia – die berühmteste und wohl auch traurigste Liebesgeschichte überhaupt – wurde unter den Händen von Sergej Prokofjew 1936 zu einer Ballettmusik, die sich nahtlos in die Tradition der großen russischen Handlungsballette à la Tschaikowsky einreihte – und sie an Dramatik und musikalischer Delikatesse gar noch übertraf.

Eine Einführung in das Konzert gibt es um 16 Uhr im Foyer des Theaters.

Karten gibt es ab 29 Euro, Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Tickets und weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Telefon 05731/ 1300, sowie online auf www.badoeynhausen.de.

Die Abendkasse ist ab 15.30Uhr geöffnet, Telefon 05731/131380.