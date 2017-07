Roller prallt mit Trecker zusammen Rollerfahrer bei Unfall in Melle schwer verletzt

Melle. Bei einem Unfall auf der Holterdorfer Straße im Stadtteil Neuenkirchen ist am Montagnachmittag ein 76-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall um 15.10 Uhr, als ein 51-jähriger mit seinen Trecker und Heuwender auf der Holterdorfer Straße in Richtung Neuenkirchen unterwegs war. Offenbar war der Heuwender nicht korrekt arretiert, sodass er eine Überbreite aufwies, äußerte sich ein Polizeisprecher.

Als sich der 51-Jährige mit seinem mehr als drei Meter breiten landwirtschaftlichen Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 13 befand, kam ihm in der Kurve ein 76 Jahre alter Rollerfahrer entgegen. Der Zweiradfahrer geriet gegen das Fahrzeug, stürzte und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen des Notarztes kümmerte sich eine Ersthelferin, die hinter dem 76-Jährigen fuhr, vorbildlich um den Verletzten. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden.