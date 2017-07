Sechs Wochen Wartung und Reinigung Pause im Meller Hallenbad geht zu Ende

Melle. Die Pause ist beinahe zu Ende: Nach einer sechswöchigen Wartungs- und Reinigungszeit öffnet am Donnerstag das Grönegaubad wieder seine Pforten.

„Das Wasser wirkt richtig jungfräulich“, meint Valko Möllering beim Blick auf das Sportbecken, in das soeben frisches Wasser eingelassen worden ist: „Am Dienstag kommen noch die Fensterputzer, am Mittwoch steht dann eine Grundreinigung der Böden an, und dann kann es am Donnerstag wieder pünktlich losgehen“, betont der Schwimmmeister.

Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, müssen Bäder in regelmäßigen Abständen gewartet werden. Das gilt auch für das im Februar 2016 eröffnete Grönegaubad.

„Im Wesentlichen mussten die technischen Anlagen gewartet oder gereinigt werden“, berichtet Valko Möllering. So sind in den vergangenen Wochen sechs Fachfirmen vor Ort gewesen, um zum Beispiel die elektrischen Anlagen zu kontrollieren, die Lüftung zu überprüfen oder die Filter auszutauschen.

Daneben hat das Hallenbad-Personal unter anderem das Sportbecken, das Mehrzweckbecken und das Multifunktionsbecken gereinigt, außerdem das Schwallwasserbecken.

100.000 Badegäste

Die Vorteile, Wartungsarbeiten in den Sommerferien durchzuführen, liegen nach Aussage von Jürgen Krämer klar auf der Hand, denn in dieser Zeit werde das Hallenbad weder von Schulen noch von Vereinen genutzt: „Zudem werden in der Urlaubszeit keine Kurse angeboten“, sagte der städtische Mediensprecher.

Mehr als 100.000 Badegäste haben das Hallenbad seit der Eröffnung besucht: „Und alle sind begeistert“, freut sich Valko Möllering. Für das Bad spreche zudem, dass das Kursangebot extrem gut angenommen werde: „Die Nachfrage ist da, theoretisch könnten wir das Angebot noch ausdehnen.

„Wir freuen uns, dass die Arbeiten termingerecht zum Abschluss gebracht werden konnten, sodass der Badebetrieb planmäßig am Donnerstag wieder starten kann“, erklärt der Stadtsprecher auf Nachfrage unserer Redaktion.

In den Sommerferien sei erneut deutlich geworden, dass das Wellenfreibad nicht nur Besucher aus Melle, sondern auch aus dem Umland in seinen Bann ziehe, unterstreicht Jürgen Krämer. Und seit Beginn der Ferien in Nordrhein-Westfalen kommen auch vermehrt Gäste aus dem Nachbar-Bundesland.