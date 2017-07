Das Spitze muss ins Runde Prominenz beim Steeldart-Turnier des SuS Buer

cru Buer. Perfekt war die Stuckenberghalle in Buer für das große Steeldart-Turnier vorbereitet mit 19 Boards, wie die Zielscheiben genannt werden, eines auf der Bühne, von der die Finalspiele sogar auf Leinwand übertragen werden konnten. Damit konnte das Steeldart-Turnier nur ein großer Erfolg werden.

Nils Stühlmeyer, Leiter dieser jüngsten Sparte des Bueraner Sportvereins SuS, freute sich über den Riesenzulauf, den die sportlichen Werfer ihm am Samstag bescherten.

Höchste Konzentration

Konzentration ist für diesen Sport gefordert, der aus England stammt und in Deutschland lange Zeit als Kneipensport verpönt war. „Um von diesem negativen Image wegzukommen, tragen wir bei offenen Turnieren schwarze Hosen und schwarze Schuhe“, erzählte Debbie Schnabel aus Minden, die Fünfte im Deutschen Dartverband.

Kompliziert mutet die Zählweise an, mit der die Werfer ihre Sieger werten. Jeder Starter bekommt 501 Punkte vorab. Nun heißt es, diese mit so wenigen Würfen wie möglich auf Null herunterzubekommen. Ein Wurf beinhaltet drei Dart-, also Pfeilwürfe. Die Scheibe ist in 20 Segmente eingeteilt, die wiederum von schmalen Ringen durchzogen werden. Der mittlere dieser Ringe, der das Segment 20 durchläuft, ergibt die höchste Trefferzahl. Klar, dass jeder dieses Segment treffen möchte. Das bulleye, der kleine rote Mittelpunkt der Scheibe ist gar nicht das Ziel der Trefferbegierde. Jedes Board ist genau auf 1,73 Meter Höhe des bulleye angebracht, und die Werfer stehen auf exakt 2,37 Meter Entfernung zum Board. Und dann geht’s los. Dart in die Hand, Arm anwinkeln, Ziel anpeilen und werfen.

Vize-Europameister

Dass das aber gar nicht so einfach ist, erklärte Baran Özdemir, der aus Stuttgart zu diesem Turnier angereist war. Er wirft in der türkischen Nationalmannschaft und ist Vize-Europmeister in dieser Sportart. „Dartwerfen ist Kopfsache und Konzentration“, sagte er. Und Olaf Schönke-Westendarp aus Bakum fügte hinzu: „Beim Steeldart werden die Treffer noch mit der Hand aufgeschrieben und im Kopf ausgerechnet.“ Das käme dem Ursprung viel näher als das Werfen mit elektronischen Scheiben.

Bis in die frühen Morgenstunden dauerte das Turnier, auf das Spartenleiter Nils Stühlmeyer berechtigt stolz sein kann.