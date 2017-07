Erfolg für Meller Polizei Postsendungen in Melle unterschlagen

Melle. Der Polizei in Melle ist es gelungen, einen 23-jährigen Mann zu ermitteln, der insgesamt 1917 Postsendungen unterschlagen hat.

„Das ist ein Hammer“, urteilte ein Polizeisprecher.

In jüngster Zeit hatten die Beamten ein umfangreiches Verfahren wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses sowie der Unterschlagung von Briefsendungen bearbeitet. Die Beamten konnten einen 23-jährigen Mann ermitteln, der zwischen dem 16. Mai und dem 29. Juni mit der Zustellung von insgesamt 1917 Postsendungen im Bereich Melle beauftragt war. Bei dem jungen Mann führte die Polizei eine Hausdurchsuchung durch, wobei 185 Postsendungen in der Wohnung und 1025 weitere Sendungen in der Garage sichergestellt wurden. Außerdem fanden die Beamten noch unzählige Mengen an Werbematerialien. Insgesamt wurden 1210 Briefsendungen bei dem beschuldigten Briefzusteller sichergestellt. In seiner Vernehmung erklärte der 23-Jährige, dass er private Probleme habe und wegen eines bevorstehenden Umzuges nicht dazu in der Lage war, die Sendungen zu verteilen. Die Geschädigten müssen aber nicht fürchten, dass sie ihre Sendungen nicht erhalten.

Auf Nachfrage teilte die Meller Polizei mit, dass die Sendungen nachträglich zugestellt werden.