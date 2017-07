Jägerschaft bedauert Unfall Fischotter fällt in Melle Straßenverkehr zum Opfer

Auf der Redecker Straße in Dielingdorf wurde ein Fischotter von einem PKW erfasst und getötet. Foto: Fritz Mithöfer

Melle. Auf der Redecker Straße in Dielingdorf ist am Samstag ein Fischotter von einem Pkw erfasst und getötet worden. Die Jägerschaft Melle bedauert den Unfall auf der einen Seite sehr, andererseits sind die Jäger über die Präsenz eines Fischotters in Melle höchst erfreut.