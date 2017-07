Swing am Sonntag Uriger Jazzfrühschoppen im Strandcafé Tittingdorf

Das Meller Jazzquartett mit Hansi Reinhardt, Gasttrompeter Wolfgang Baumgärtner, Klaus Büttner, Chris Stieve-Dawe und Willem Tönsing (von links) im Strandcafè. Foto: Conny Rutsch

cru Buer. So etwas müssen Fans lange suchen: anknüpfend an eine alte Tradition gab es am Sonntagvormittag einen Jazzfrühschoppen im Strandcafè von Uta und Kai Wiechert in Tittingdorf. Und die durften sich über einen großen Zuhörerzulauf freuen.