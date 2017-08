Lustspiel von Goldoni Phoenix aus Melle präsentiert „Der Impresario von Smyrna“

Melle. Die Theaterbande Phoenix besteht seit zehn Jahren. Anlässlich des runden Geburtstages führt sie das Stück „Der Impresario von Smyrma“ an neuer Wirkungsstätte im Garten des Schulungszentrums der Firma Spartherm auf.

Sommer, Sonne und Goldoni gehören zusammen und sind glücklicherweise bei der Theaterbande Phoenix schon des Öfteren aufeinandergetroffen, zum Beispiel beim „Der Diener zweier Herren“ und bei der „Trilogie der Sommerfrische“. Die italienischen Komödien aus dem 18. Jahrhundert im klassischen Kostüm kommen sommerlich leicht daher und sind milde Satiren auf die eine oder andere menschliche Schwäche. Gegenstand der spöttischen Betrachtung ist dieses Mal das Theater oder besser gesagt: die Oper.

30 Inszenierungen

Darin kündigt der reiche Kaufmann Ali aus der Türkei an, nach Venedig zu kommen, um in seiner Eigenschaft als Theaterproduzent, Impresario, ein Ensemble für sein neues Opernhaus zusammenzustellen. Er hat zwar nicht viel Ahnung von Musik, aber Sinn für Schönheit und vor allem eines: Geld. Da lassen die Stars und Sternchen der Opernszene nicht lange auf sich warten. Der „Türke Ali“ steht symbolhaft für märchenhafte Reichtümer und sinnlichen Lebensgenuss. Im 18. Jahrhundert galt die Türkei als Verkörperung einer exotischen Landschaft mit entsprechendem Reiz, an den man literarisch oder theatral gerne anknüpfte.

Die Theaterbande Phoenix feiert zehn Jahre ihres Bestehens, das bedeutet über 30 Inszenierungen, die manche Überraschung parat hielten. Und so werden die Besucher bei diesem Goldoni-Abend vielleicht auch bemerken, dass nicht alles „Gold-oni“ ist, was glänzt.

Neue Spielstätte

Zum Jubiläum an einer neuen Spielstätte, dem Garten des Schulungszentrums der Firma Spartherm am Maschweg in Gerden wird „Der Impresario von Smyrna“ so leicht und zauberhaft über die Bühne gehen wie ein kurzer warmer Sommerregen, hingetupft wie ein impressionistisches Gemälde.

Vorstellungen sind am Samstag, 5. August, Freitag, 11. August, Samstag, 12. August (bereits ausverkauft), sowie am Freitag, 18. August, Samstag, 19. August und Freitag, 25. August jeweils um 20 Uhr.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf unter : www.theaterbande-phoenix.de; bei Kretschmann Tabakwaren, Markt 5 in Melle, in der Touristinformation im Rathaus sowie in der Touristinformation Osnabrück, Bierstraße oder 05422/3874 (Familie Kümmel).

Die Preise betragen für Erwachsene 14 Euro, zehn Euro ermäßigt für Schüler und Studenten, und zwölf Euro für GiroStar Mitglieder.