Auf den Spuren Marco Polos Karl Schäffer aus Melle will bis nach China fahren

Melle. Er liebt Wüsten seit seiner Studienzeit. Am Sonntag startete Karl Schäffer aus Melle seine 18. Wüstenreise in Richtung Osten.

Den pensionierten Geografielehrer des Gymnasiums Melle zieht es zusammen mit sieben weiteren „Abenteurern“ aus Ostwestfalen auf die Spuren Marco Polos bis hin zur chinesischen Grenze.

Die großen Geländewagen waren fast gepackt, bevor es am Sonntagmorgen in Melle losging. Die Reiseroute liest sich schier unglaublich. Über Polen, Litauen, Lettland geht die Fahrt bis an die EU-Grenze zu Russland, die Anfang August erreicht werden soll. Schon zehn Tage später ist der nördliche Aralsee, der inzwischen wieder Wasser führt, das Ziel. „In Baikonur in Kasachstan möchten wir den größten Raketenstartplatz der Welt, das Kosmodrom, sehen“, erzählte Karl Schäffer, der zwei Jahre geplant, verworfen und weiter geplant hat. Weiter geht’s dann über Kirgisistan bis an die chinesische Grenze, dorthin, wo schon Marco Polo die alte Seidenstraße überquerte. Ein Ausflug zum Pamir Nationalpark mit seinen 7000 Meter hohen Bergen steht ebenfalls auf dem Reiseplan. Auf einem auf 3600 Meter Höhe liegenden Bergsteigerbasislager am Nordrand des Himalayas wollen die Teams die Aussicht genießen.

In Usbekistan werden die Reiselustigen die mittelalterlichen Handelsstädte besichtigen, und dann durch Turkmenistan in den Iran fahren, wo sie sich vier Wochen lang aufhalten wollen. Den Rückweg haben sie durch die Türkei und Südosteuropa geplant.

Route wohlüberlegt

Warum der Reisetrend seit einigen Jahren Richtung Osten liegt, erklärt Karl Schäffer: „Die Krisen- und Kriegsgebiete Afrikas verbieten sich für die Reisefans inzwischen.“ Und auch die Reiseroute in der genannten Richtung ist wohlüberlegt, denn „wir wollen mit dem Jahresgang der Sonne fahren, um der Hitze auszuweichen und auch den Feierlichkeiten des Ramadan in den islamischen Ländern“, erklärt Karl Schäffer.

Auf der 20.000 Kilometer langen Route werden die acht Reisenden immer der größten Hitze ausweichen.

Auf die Frage nach möglichen Risiken antwortet er mit einem Augenzwinkern: „Streit und Gesundheit“. Sollten die Mitfahrer sich einmal nicht einig sein, gebe es ja auch die Möglichkeit, sich für einige Zeit zu trennen. Und für den wichtigsten Teil seiner eigenen Gesundheit hat der Diabetiker Insulin in großen Mengen im Gepäck. Aber „auf unserer Route sind wir oft in Tagesnähe größerer Städte, wo eine ärztliche Versorgung möglich ist“, sagt er.

Er selbst hat sein Allradfahrzeug mit einem Dachzelt ausgerüstet, die anderen drei Teams tragen auf den Autos ihre Wohnmobile huckepack. Und hin und wieder steht auch eine Hotelübernachtung auf dem Plan.

Auch diese Reise – wie auch die der beiden Motorradfahrer in Richtung Mongolei (wir berichteten) – darf das Meller Kreisblatt via Internet verfolgen und darüber berichten. Toi, toi, toi und unfallfreie Fahrt auf den 20000 Kilometern.