Jszz, Blues, Folk und Rock Sommerfest in „Schnieders Hus“ in Melle

Sommerfest in „Schnieders Hus“ in Melle MEC öffnen

Jazz und Blues Session in Schnieders Hus: Die Musikerinitiative lädt am kommenden Samstag ab 17 Uhr zum Sommerfest ein. Archivfoto: Malte Busch

Melle. Jazz und Blues, Folk und Rock, Country und Pop: So bunt geht es beim Sommerfest der Musikerinitiative Riemsloh am kommenden Samstag ab 17 Uhr in „Schnieders Hus“ zu.